Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 - Bucaspor: 0 (Maç sonucu)

Sarı-kırmızılılar ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 3-0 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Donk’un savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Eren göğsüyle kontrol edip vurdu ancak kaleci Hüseyin gole izin vermedi.

53. dakikada bu kez Tarık sağ kanattan bindirip kale sahası önündeki Eren’e çıkardı. Bu futbolcunun şutunda top auta çıktı.

85. dakikada Latovlevici soldan bindirdi ve kale sahası içindeki Sinan’a gönderdi. Bu futbolcu müsait pozisyonda topa vuramadı.

87. dakikada Tolga’nın ara pasında Linnes kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Hüseyin topu kornere gönderdi.

89. dakikada Donk’un pasında topla buluşan Eren Derdiyok, müsait pozisyonda şutunu çekti ancak topu kaleciye nişanladı.

Stat: Türk Telekom Stadyumu

Hakemler: Ali Şansalan x, Mustafa Emre Eyisoy xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Galatasaray: Eray xx, Tarık x (Linnes dk. 78 xx), Ahmet xx, Koray xx, Latovlevici x, Donk xx, Yasin xx, Selçuk xxx (Gökay dk. 86 ?), Tolga xxx, Sinan xxx (Recep dk. 90+3 ?), Eren xxx

Yedekler: Carrasso, Serdar, Barış, Abdussamed, Batuhan, Ali, Denayer

Teknik Direktör: Fatih Terim

Bucaspor: Hüseyin xx, Ömer xx, Veli xx, Emre Özkan xx, Uğurcan xx, Emre Toraman xx, Abdullah x, Saruhan xx, Kerem x (Onur dk. 70 x), İbrahim xx (Burak dk. 87 ?), İlyas xx (Alpay dk. 82 ?)

Yedekler: Kemal, Alpay, Enes, Sancar, Çağlayan

Teknik Direktör: Mehmet Celal Bölgen

Goller: Selçuk (dk. 14), Sinan (dk. 41 ve 43) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Tarık (Galatasaray), Emre Özkan, Emre Toraman (Bucaspor)