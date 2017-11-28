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28 Kasım 2017 22:27

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 5 - Sivas Belediyespor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 5 - Sivas Belediyespor: 1 (Maç sonucu)

28 Kasım 2017 22:27

Tur ilk maçında Galatasaray, sahasında Sivas Belediyespor’u 5-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Sinan’ın sağ kanada verdiği pasta topla buluşan Emrah Başsan’ın ceza sahasına girerek yaptığı vuruş üstten auta çıktı.


63. dakikada Sinan Gümüş’ün orta alanda verdiği pasta sol tarafta topla buluşan Yasin Öztekin’in ceza alanı içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.


70. dakikada ceza alanı önünde Eren ile paslaşan Sinan Gümüş, çalımlarla ceza sahasına girerek topu müsait durumdaki Emrah Başsan’a çıkardı. Bu oyuncunun kale önünde yaptığı vuruşla fark 2’ye çıktı. 2-0


75. dakikada orta sahada topla buluşan Sinan Gümüş’ün ceza sahası sol tarafına gönderdiği pasta meşin yuvarlağı önünde bulan Yasin Öztekin’in şık vuruşunda top ağlara gitti. 3-0


78. dakikada sağ kanattan Ahmet Arı’nın yaptığı ortaya arka tarafta iyi yükselen Sinan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1


87. dakikada sol taraftan Emrah’ın ara pasına hareketlenen Sinan Gümüş’ün ceza sahasında yaptığı vuruş ağlara gitti. 4-1


90. dakikada Sinan’ın sağ kanattan verdiği pasta topla buluşan Eren Derdiyok’un ceza sahasına girerek yerden yaptığı vuruş kalecinin solundan filelerle buluştu. 5-1



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mustafa Sönmez xx, Samet Çavuş xx


Galatasaray: Carrasso xx, Tarık x, Ahmet xx, Koray xx, Linnes xx, Donk xx, Selçuk xx (Barış dk. 79 ?), Yasin xx (Recep dk. 79 ?), Feghouli x (Emrah dk. 45 x), Sinan xxx, Eren xxx


Yedekler: Batuhan, Gökay, Ramazan, Sefa


Teknik Direktör: Igor Tudor


Sivas Belediyespor: Osman xx, Nuri xx, Uğur xx, Tunay xx, Seyid x (Niyazi dk. 83 ?), Samet xx, Hakan x (Ahmet dk. 66 x), Ozan xx, Feyyaz x (Ali dk. 79 ?), Hüseyin xx, Sinan xx


Yedekler: Serkan, Fatih, Yakup, Eren


Teknik Direktör: Serdar Bozkurt


Goller: Yasin (dk. 4 ve 75), Emrah (dk. 70), Sinan (dk. 87), Eren (dk. 90) (Galatasaray), Sinan (dk. 78) (Sivas Belediyespor)


Sarı Kartlar: Ozan (Sivas Belesiyespor), Emrah, Yasin, Ahmet (Galatasaray)




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