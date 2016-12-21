Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 3. maçında evinde Tuzlaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Bruma’nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Hamit’in vuruşunda kaleci Bekir, meşin yuvarlağı taca gönderdi.

13. dakikada Josue’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Nigel de Jong’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

45. dakikada Nigel de Jong’un pasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Bruma’nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlak sağ direkten oyun alanına döndü.



Stat: TT Arena

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Bülent Gökçü xx, Arkın Akyol xx (Serkan Akgün dk. 26 xx)

Galatasaray: Cenk xx, Cavanda xx, Semih xx, Chedjou xx, Linnes xx, Hamit xx, Nigel de Jong xx, Josue xx, Sabri xx, Bruma xx, Eren xx

Yedekler: Eray, Selçuk, Senijder, Carole, Berk İsmail, Birhan

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink

Tuzlaspor: Bekir xx, Volkan xx, Okan xx, Orkun xx, Bülent xx, Tuncay xx, Arif xx, Sadık xx, Doğan xx, Ozan xx, Kıvanç xx

Yedekler: Muhammed, Ferhat, İbrahim, Baran, Nihat, Oğuz, Tolunay

Teknik Direktör: Aydın Kaldırım

Sarı kart: Bülent (Tuzlaspor)