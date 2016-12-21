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21 Aralık 2016 21:27

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası

21 Aralık 2016 21:27

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 3. maçında evinde Tuzlaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Bruma’nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Hamit’in vuruşunda kaleci Bekir, meşin yuvarlağı taca gönderdi.
13. dakikada Josue’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Nigel de Jong’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
45. dakikada Nigel de Jong’un pasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Bruma’nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlak sağ direkten oyun alanına döndü.

Stat: TT Arena
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Bülent Gökçü xx, Arkın Akyol xx (Serkan Akgün dk. 26 xx)
Galatasaray: Cenk xx, Cavanda xx, Semih xx, Chedjou xx, Linnes xx, Hamit xx, Nigel de Jong xx, Josue xx, Sabri xx, Bruma xx, Eren xx
Yedekler: Eray, Selçuk, Senijder, Carole, Berk İsmail, Birhan
Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink
Tuzlaspor: Bekir xx, Volkan xx, Okan xx, Orkun xx, Bülent xx, Tuncay xx, Arif xx, Sadık xx, Doğan xx, Ozan xx, Kıvanç xx
Yedekler: Muhammed, Ferhat, İbrahim, Baran, Nihat, Oğuz, Tolunay
Teknik Direktör: Aydın Kaldırım
Sarı kart: Bülent (Tuzlaspor)



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