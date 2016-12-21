Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 3. maçında evinde karşılaştığı Tuzlaspor’u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanı 5’e çıkarırken, mavi-beyazlılar 6 puanda kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sağ kanatta bulunan Sadık’ın ortasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kıvanç’ın vuruşunda kaleci Cenk, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

68. dakikada Eren’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Sabri’nin rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

75. dakikada Arif’in ara pasında sağ kanatta topla buluşan Sadık’ın ceza sahası içine girerek verdiği pasta Sabri’den dönen topu Ozan ağlarla buluşturdu. 1-1

90. dakikada ceza sahası içinde bulunan Semih, Okan’ın müdahalesi sonucunda yer kaldı. Karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan pozisyonu penaltı olarak nitelendirdi.

90+1 dakikada Josue’nin kullandığı penaltıda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 2-1



Stat: TT Arena

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Bülent Gökçü xx, Arkın Akyol xx (Serkan Akgün dk. 26 xx)

Galatasaray: Cenk xx, Cavanda xx, Semih xx, Chedjou xx, Linnes xx, Hamit xx (Sneijder dk. 65 x), Nigel de Jong xx, Josue xx, Sabri xx, Bruma xx, Eren xx

Yedekler: Eray, Selçuk, Carole, Berk İsmail, Birhan

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink

Tuzlaspor: Bekir xx, Volkan xx, Okan xx, Orkun xx, Bülent xx, Tuncay xx, Arif xx, Sadık xx, Doğan xx (Ferhat dk. 81 ?), Ozan xx (Oğuz dk. 89 ?), Kıvanç xx (Tolunay dk. 65 x)

Yedekler: Muhammed, İbrahim, Baran, Nihat

Teknik Direktör: Metin Ersan

Goller: Sabri (dk. 55), Josue (dk. 90+1 pen.) (Galatasaray), Ozan (dk. 75) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Bülent, Doğan (Tuzlaspor)