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29 Kasım 2017 15:25

Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 0 - Boluspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 0 - Boluspor: 1 (İlk yarı)

29 Kasım 2017 15:25

Tur mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Boluspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


28. dakikada sağ tarafta topla buluşan Melih’in içeri çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında Pedro Franco’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


33. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Hasan Bilal’ın içeri çevirdiği topa kale sahası içinde Murillo’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak arka direğin dibinden auta gitti.



Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Serkan Çınar xx, Ali Saygın Ögel xx, İsmail Şencan xx


Kasımpaşa: Kadem Burak xx, Onur xx, Burak xx, Ben Youssef xx, Mert xx, Abdullah Durak xx, Pavelka xx, Hasan Bilal xx, Ahmed Ildiz xx, Murillo xx, Rangel xx


Yedekler: Murat Can, Sadiku, Eduok, Arda Kürşat, Ali Göçmen, Hakan Demir, Neumayr


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Boluspor: Ertuğrul xx, Göksu xx, Pedro xx, Diarra xx, Caner xx, Yusuf Emre xx, Burak xx, Melih xx, İrfan xx, Mustafa xx, Furkan xx


Yedekler: Gökhan Değirmenci, Arapi, Poepon, İshak, Dos Santos, Hakan Özkan, Emre Adiloğlu, Mutlu


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Gol: Pedro Franco (dk. 28) (Boluspor)




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