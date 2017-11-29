Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 - Boluspor: 3 (Maç sonucu)

Tur mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Boluspor’a 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mustafa Durak’a Burak Turan’ın yaptığı müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.
59. dakikada İrfan Başaran kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Kadem Burak’ın sağından ağlara gönderdi. 2-0
64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mert Kula’nın yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
70. dakikada sağ kanattan Neumayr’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Ildız şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul’a da çarpan meşin yuvarlağı kale önünde Rangel dokunarak ağlara gönderdi. 2-1
83. dakikada Furkan Demir’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Andre Santos’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Serkan Çınar xx, Ali Saygın Ögel xx, İsmail Şencan xx
Kasımpaşa: Kadem Burak xx, Onur xx, Burak xx, Ben Youssef xx, Mert xx, Abdullah Durak xx (Neumayr dk. 46 x), Pavelka xx (Hakan Demir dk. 67 x), Hasan Bilal xx, Ahmed Ildiz xx, Murillo xx (Eduok dk. 46 x), Rangel xx
Yedekler: Murat Can, Sadiku, Arda Kürşat, Ali Göçmen
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Boluspor: Ertuğrul xx, Göksu xx, Pedro xx, Diarra xx, Caner Cavlun xx, Yusuf Emre xx, Burak Asan xx, Melih xx (Mutlu Güler dk. 88 ?), İrfan Başaran xxx (Santos dk. 78 x), Mustafa Durak xx (Poepon dk. 74 x), Furkan Demir xx
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Arapi, İshak, Hakan Özkan, Emre Adiloğlu
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Pedro Franco (dk. 28), İrfan Başaran (dk. 59), Andre Santos (dk. 83) (Boluspor), Rangel (dk. 70) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Neumayr, Ahmed Ildız (Kasımpaşa) Yusuf Emre Gültekin, Pedro Franco, Furkan Demir, Poepon (Boluspor)