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29 Kasım 2017 16:35

Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 - Boluspor: 3 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 - Boluspor: 3 (Maç sonucu)

29 Kasım 2017 16:35

Tur mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Boluspor’a 3-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


58. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mustafa Durak’a Burak Turan’ın yaptığı müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.


59. dakikada İrfan Başaran kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Kadem Burak’ın sağından ağlara gönderdi. 2-0


64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mert Kula’nın yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.


70. dakikada sağ kanattan Neumayr’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Ildız şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul’a da çarpan meşin yuvarlağı kale önünde Rangel dokunarak ağlara gönderdi. 2-1


83. dakikada Furkan Demir’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Andre Santos’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1



Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Serkan Çınar xx, Ali Saygın Ögel xx, İsmail Şencan xx


Kasımpaşa: Kadem Burak xx, Onur xx, Burak xx, Ben Youssef xx, Mert xx, Abdullah Durak xx (Neumayr dk. 46 x), Pavelka xx (Hakan Demir dk. 67 x), Hasan Bilal xx, Ahmed Ildiz xx, Murillo xx (Eduok dk. 46 x), Rangel xx


Yedekler: Murat Can, Sadiku, Arda Kürşat, Ali Göçmen


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Boluspor: Ertuğrul xx, Göksu xx, Pedro xx, Diarra xx, Caner Cavlun xx, Yusuf Emre xx, Burak Asan xx, Melih xx (Mutlu Güler dk. 88 ?), İrfan Başaran xxx (Santos dk. 78 x), Mustafa Durak xx (Poepon dk. 74 x), Furkan Demir xx


Yedekler: Gökhan Değirmenci, Arapi, İshak, Hakan Özkan, Emre Adiloğlu


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Goller: Pedro Franco (dk. 28), İrfan Başaran (dk. 59), Andre Santos (dk. 83) (Boluspor), Rangel (dk. 70) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Neumayr, Ahmed Ildız (Kasımpaşa) Yusuf Emre Gültekin, Pedro Franco, Furkan Demir, Poepon (Boluspor)




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