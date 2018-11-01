Ziraat Türkiye Kupası: Sarıyer: 1 - Çaykur Rizespor: 2

Tur mücadelesinde Sarıyer sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Alınan bu sonuçla Sarıyer, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmiş oldu.

Maçtan dakikalar

2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kerem'in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ujkani'de kaldı.

14. dakikada Sarıyer savunmasının hatasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mustafa'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Kubilay'da kaldı.

23. dakikada sağ taraftan Petrucci'nin yaptığı ortada kale önünde Jach'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

28. dakikada sol taraftan Fırat'ın içeri çevirdiği topu ön direkte İskender indirdi. Kale önünde topu önünde bulan Bertül'ün düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

43. dakikada Mustafa'nın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta kale önünde Montassar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

47. dakikada Abdullah'ın ceza sahası içinde Gladky'e yaptığı müdahaleyi hakem Serkan Tokat penaltı olarak değerlendirdi.

48. dakikada Samudio'nun kullandığı penaltı atışı üstten auta gitti.

62. dakikada kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Bertül'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlağı çizgi üzerinde Petrucci çizgi üzerinden çıkardı.

83. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Abdullah Topkara'nın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Hanoğlu, İbrahim Bozbey

Sarıyer: Kubilay, Ozan, Abdullah Karmil, Fırat, Hüsnü, Nuri Aydın (Doğukan dk.77), Adem Koçak, Abdullah Topkara, Kerem Çalışkan (Emirhan Akdemir dk. 82 ?), Bertül Kocabaş, İskender Alın

Yedekler: Ümitcan, Özgür, Mürsel, Feyyaz, Alim

Teknik Direktör: Serdar Bozkurt

Çaykur Rizespor: Ujkani, Robin Yalçın, Montassar, Jach, Fink (Koray dk. 46), Süleyman Koç (Aminu dk. 63), Petrucci, Mustafa Saymak, Samudio, Gladky, Emirhan Topçu (Brabec dk. 86 ?)

Yedekler: Cihan, Mehmet Uslu, Traore, Boldrin, Ali Çamdalı, Eren, Muriqi

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Jach (dk. 23), Montassar (dk.43) (Çaykur Rizespor) Bertül (dk. 28) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Fırat, Kerem, Abdullah Karmil (Sarıyer) Petrucci, Jach (Çaykur Rizespor)