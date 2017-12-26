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26 Aralık 2017 20:51

Ziraat Türkiye Kupası Son 16: Galatasaray: 1 - Bucaspor: 0 (Maç devam ediyor)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Galatasaray sahasında Bucaspor ile karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16: Galatasaray: 1 - Bucaspor: 0 (Maç devam ediyor)

26 Aralık 2017 20:51

Mücadelede 20. dakika Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.




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