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Ziraat Türkiye Kupası Son 16: Galatasaray: 1 - Bucaspor: 0 (Maç Devam Ediyor)
26 Aralık 2017 20:51
Ziraat Türkiye Kupası Son 16: Galatasaray: 1 - Bucaspor: 0 (Maç devam ediyor)
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Galatasaray sahasında Bucaspor ile karşı karşıya geliyor.
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26 Aralık 2017 20:51
Mücadelede 20. dakika Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.
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