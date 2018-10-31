Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 5 - 24Erzincanspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Eleme Turu'nda Ümraniyespor, 24Erzincanspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 5-1 kazanan ev sahibi ekip, adını bir üst tura yazdırdı.
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Burak Şeker, Engin Erdem, Cemil Tunç
Ümraniyespor: Metin, Aaron Appindangoye (Cenk dk. 71), Alaaddin, Merthan, Yasir, Timur, Bulut (Emircan dk. 67), Bahadır, Recep, Dialiba, Atabey
Yedekler: Enes, Andreas Vasilogiannis, Serkan, Muhammed, Madinda
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
24Erzincanspor: Bahadır, Burak Turan, Mert Ilıman (Volkan dk. 46), Burak Öksüz, Ufuk, Eser (Hüseyin dk. 75), Tuncay, Tolgahan (Serkan dk. 46), Sedat, Hakan, Mert Türkileri
Yedekler: Timur, Enes, Alper, Yunus
Teknik Direktör: İsmail Batur
Goller: Bahadır (dk. 16), Recep (dk. 21), Atabey (dk. 34 ve 86), Diabang Dialiba (dk. 69)(Ümraniyespor), Burak Öksüz (dk. 43) (24Erzincanspor)
Sarı Kartlar: Diabang Dialiba (Ümraniyespor)