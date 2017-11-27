Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 10:38

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan yarın başlayacak 5.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur heyecanı

27 Kasım 2017 10:38

Tur ilk maçları maçları ile devam edecek.


Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan yarın oynanacak 5. Tur maçları ile sürecek. Kupa’da 5. Tur ilk maçları yarın, salı ve çarşamba günleri oynanacak. Süper Lig’in son iki sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, Vodafone Park’ta G. Manisaspor’u ağırlayacak. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray’ın rakibi TT Stadyumu’nda Sivas Belediyespor olacak. Kupa’nın son sahibi A. Konyaspor deplasmanda Batman Petrolspor ile oynayacak. Fenerbahçe’nin rakibi Adana Demirspor olacakken, bu sezon ligde umduğunu bulamayan Trabzonspor ise BB Erzurumspor’a konuk olacak.


Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur ilk maçlarının programı şöyle:



28 Kasım Salı


13.00 Kars 36 Spor - Gençlerbirliği


14.30 Beşiktaş - G. Manisaspor


14.45 Ankara Demirspor - T.M. Akhisarspor: Abdullah Yılmaz


18.00 Osmanlıspor - E. Yeni Malatyaspor


20.30 Galatasaray - Sivas Belediye Spor



29 Kasım Çarşamba


13.00 Batman Petrol Spor - A. Konyaspor


14.30 Kasımpaşa - Boluspor


16.00 D.G. Sivasspor - Bucaspor


16.30 Kardemir Karabükspor - İstanbulspor


18.45 Adanaspor - Bursaspor


20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor



30 Kasım Perşembe


13.30 Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor


15.30 A.Ç. Giresunspor - A. Alanyaspor


16.30 K. Kahramanmaraşspor - Medipol Başakşehir


17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor


20.30 Kayserispor - Eyüpspor




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
17
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç