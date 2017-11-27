Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur heyecanı

Tur ilk maçları maçları ile devam edecek.

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan yarın oynanacak 5. Tur maçları ile sürecek. Kupa’da 5. Tur ilk maçları yarın, salı ve çarşamba günleri oynanacak. Süper Lig’in son iki sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, Vodafone Park’ta G. Manisaspor’u ağırlayacak. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray’ın rakibi TT Stadyumu’nda Sivas Belediyespor olacak. Kupa’nın son sahibi A. Konyaspor deplasmanda Batman Petrolspor ile oynayacak. Fenerbahçe’nin rakibi Adana Demirspor olacakken, bu sezon ligde umduğunu bulamayan Trabzonspor ise BB Erzurumspor’a konuk olacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur ilk maçlarının programı şöyle:

28 Kasım Salı

13.00 Kars 36 Spor - Gençlerbirliği

14.30 Beşiktaş - G. Manisaspor

14.45 Ankara Demirspor - T.M. Akhisarspor: Abdullah Yılmaz

18.00 Osmanlıspor - E. Yeni Malatyaspor

20.30 Galatasaray - Sivas Belediye Spor

29 Kasım Çarşamba

13.00 Batman Petrol Spor - A. Konyaspor

14.30 Kasımpaşa - Boluspor

16.00 D.G. Sivasspor - Bucaspor

16.30 Kardemir Karabükspor - İstanbulspor

18.45 Adanaspor - Bursaspor

20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor

30 Kasım Perşembe

13.30 Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor

15.30 A.Ç. Giresunspor - A. Alanyaspor

16.30 K. Kahramanmaraşspor - Medipol Başakşehir

17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor

20.30 Kayserispor - Eyüpspor