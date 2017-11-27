Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur heyecanı

Tur ilk maçları maçları ile devam edecek.
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan yarın oynanacak 5. Tur maçları ile sürecek. Kupa’da 5. Tur ilk maçları yarın, salı ve çarşamba günleri oynanacak. Süper Lig’in son iki sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, Vodafone Park’ta G. Manisaspor’u ağırlayacak. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray’ın rakibi TT Stadyumu’nda Sivas Belediyespor olacak. Kupa’nın son sahibi A. Konyaspor deplasmanda Batman Petrolspor ile oynayacak. Fenerbahçe’nin rakibi Adana Demirspor olacakken, bu sezon ligde umduğunu bulamayan Trabzonspor ise BB Erzurumspor’a konuk olacak.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur ilk maçlarının programı şöyle:
28 Kasım Salı
13.00 Kars 36 Spor - Gençlerbirliği
14.30 Beşiktaş - G. Manisaspor
14.45 Ankara Demirspor - T.M. Akhisarspor: Abdullah Yılmaz
18.00 Osmanlıspor - E. Yeni Malatyaspor
20.30 Galatasaray - Sivas Belediye Spor
29 Kasım Çarşamba
13.00 Batman Petrol Spor - A. Konyaspor
14.30 Kasımpaşa - Boluspor
16.00 D.G. Sivasspor - Bucaspor
16.30 Kardemir Karabükspor - İstanbulspor
18.45 Adanaspor - Bursaspor
20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor
30 Kasım Perşembe
13.30 Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor
15.30 A.Ç. Giresunspor - A. Alanyaspor
16.30 K. Kahramanmaraşspor - Medipol Başakşehir
17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor
20.30 Kayserispor - Eyüpspor