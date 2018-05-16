Ziya Cihan, “Ramazan ayında 3 bin kişilik iftar verebileceğiz”

Otelimizde de sunduğumuz farklı alternatiflerle iftarlarını otelde açmak isteyen misafirlerimiz için çok çeşitli hizmetler vereceğiz” dedi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte turizm sektörü de Ramazan’a özel konseptler geliştiriyor. Bu özel ayı iftar sofralarıyla taçlandırmak adına iftarlarını otelde açmak isteyenler için çeşitli hizmetler vereceklerini belirten WOW Hotels Koordinatörü Ziya Cihan, “İstanbul’un en iyi tesislerinden biri olan otelimizde, Ramazan ayına özel misafirlerimizin her ihtiyacını karşılayacak hazırlıklarımızı yaptık. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız” dedi.

“Türkiye’nin ilk açılır tribününe sahibiz”

Tesislerinin misafirleri için özel donanımlara sahip olduğunu kaydeden Cihan, “Tesisimiz İstanbul’un en iyi tesislerinden bir tanesi hatta bundan birkaç yıl öncesine kadar en büyüğü bizdik. Oda sayısı itibariyle 635 toplam oda sayımız var. Toplantı salonlarımızın toplam metrekaresi 15 bin metrekareyi geçiyor. Bunların içerisinde bir tanesi 3 bin 500 metrekare ve tamamı kolonsuz olarak hali hazırda bir otelin altında bulunan İstanbul’un en büyük kongre salonu. Ona ilave yaptığımız 1500 metrekarelik salon ile Türkiye’nin ilk açılır tribününe sahibiz. Bu sistem çok farklı organizasyonlarda esnek davranmamıza izin veriyor. Böylece salonumuzu bir anda beş yüz kişinin oturabileceği bir açık tribün haline getirebiliyoruz. Bununla birlikte ana arterlerin üzerinde olmamız, havalimanına yakınlığımız, açıldığımız günden bu güne yüksek doluluk oranlarımız ve çok farklı kitleye hitap etmemiz ile bir anlamda İstanbul’da birçok şeyde liderlik yaptık “şekillinde konuştu.

“Turizm için 2018 iyi geçecek”

“Yaz tatili öncesinde Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı girse de yine doluluk oranlarımız daha önceki yıllarla aynı seviyede devam edecek gibi görünüyor” diyen Cihan, “Daha önceki yıllarda biz Avrupa’da çok ciddi başarılara imza attık. Gelen turist sayısı, yapılan kongreler olsun bunların hepsinde İstanbul ve Türkiye ön plandaydı. Bütün dünya bizi tanıyor ve Türkiye’deki güzelliklerin de farkında. İstanbul’un tüm kültürel mirası, tarihi yerleri ve coğrafyası olsun hiçbir zaman vazgeçecekleri bir şehir değiliz. Tesislerimizin zaten yeniliği ile yurtdışında bulamayacak özelliklerin hepsi bizde mevcut. Bununla birlikte turizm alanında 2018 için görüşüm tamamen olumlu. Zaten rakamlar da gösteriyor ki her geçen gün bir önceki yıllara göre artış kaydediyoruz. Eminim sene sonu itibariyle de daha önce rekorlar kırdığımız yılları yakalayacağız” yorumlarında bulundu.

Ziya Cihan Hakkında

WOW Hotels Genel Koordinatörü. 11 yıldır bu işletmede çalışıyor. Kariyerine üniversite ile birlikte Ankara’da başladı. Daha sonra Antalya, Erzurum ve yurtdışında farklı görevlerde bulundu. Toplamda da 30 yıla yakın bir kariyer geçmişi var.