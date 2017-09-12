Ziya Taşkent Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine katılıyor

2012’den beri de THY Avrupa, Kafkasya ve Orta Doğu coğrafyasından sorumlu satış başkanı olarak görev yapmakta olan Taşkent, 15 Eylül tarihi itibariyle Türk Hava Yolları bünyesindeki 13 yıllık görevinden ayrılarak Turizm Bakanlığı bünyesinde turizmden sorumlu üst düzey bir göreve getirileceği öğrenildi. Doktorasını işletme alanında tamamlayan Ziya Taşkent, aynı zamanda Maltepe Üniversitesi işletme yüksek lisans programında pazarlama dersleri vermektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Taşkent, çok ileri derecede İngilizce ve Almanca biliyor.

Ziya Taşkent kimdir

1974 yılında dünyaya gelen Ziya Taşkent, orta öğrenimini 1991 yılında İstanbul (Erkek) Lisesi’nde, lisans eğitimini 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde tamamladı. Aynı üniversitede sürdürdüğü yüksek lisans eğitiminin ardından 1997 yılında “inşaat yüksek mühendisi” unvanını almıştır. Otomotiv, reklamcılık, sinemacılık ve yayıncılık alanlarında geçirdiği 10 yıllık çalışma hayatının ardından 2004 yılında Türk Hava Yolları ekibine katılmıştır. Ziya Taşkent, Türk Hava Yolları’nda 5 yıl sürdürdüğü Pazarlama ve Satış Başkan yardımcılığı görevinin ardından, son 4 yılı aşkın süredir de Avrupa, Kafkasya ve Orta Doğu coğrafyasından sorumlu satış başkanı olarak görev yapmaktadır.