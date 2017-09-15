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15 Eylül 2017 10:57

Ziya Taşkent THY’ye veda etti

Beş yıldır Türk Hava Yolları Satış Başkanlığı görevini yürüten Dr.

Ziya Taşkent THY’ye veda etti

15 Eylül 2017 10:57

Ziya Taşkent, THY VIP Salonu’nda yapılan törenle 13 yıldır çalıştığı kuruma veda etti.


THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda turizmden sorumlu müsteşar yardımcılığına getirilmesi beklenen Ziya Taşkent’in veda töreninde yaptığı konuşmada, yıllar boyunca şirkete yaptığı katkılar için Taşkent’e teşekkür ederek bürokratik kariyerinde nice başarılar yaşaması temennisinde bulundu.


THY Üst Yönetimi’nin ve çok sayıda personelin katıldığı törende kürsüye çıkan Ziya Taşkent, THY’nin, yolcular nezdinde insanlara emniyetli ve konforlu uçuş hizmeti sunan bir firma olmaktan öte anlamlar taşıdığını, pek çok ülkede belli bir misyonun temsilcisi olduğunu, THY mensubu olan her çalışana maddi ve manevi pek çok değer kattığını belirtti.


Sözlerini, "20 yıl önce vatani görevimi yapmak üzere Ankara’ya gidişime benzer bir hal yaşıyorum. Şimdi de beni vatan hizmetine çağıran bir celp aldım ve icabet ediyorum" diyerek noktalayan Dr. Taşkent’e çeşitli hediyeler takdim edilip kendisiyle çektirilen hatıra fotoğrafları ile tören son buldu.




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