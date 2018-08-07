Ziyaretçi akını, markalara ikinci mağazalarını açmaya zorladı

TÜİK’in açıkladığı verilere göre; Mayıs 2018’de perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.6 arttı. Perakende sektöründe ciro verileri ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 arttı. Satış ve cirosundan memnun olan markalar alışveriş merkezlerinde ikinci hatta üçüncü mağazalarını açmaya başladı. Öyle ki Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden Viaport Asia Outlet Shopping’te 15 marka ikinci mağazasını açarken ünlü bir simit markası üçüncü restoranını geçtiğimiz aylarda hizmete soktuğunu açıkladı.

"Marka çeşitliliği ve outlet fırsatı ziyaretçiyi cezbediyor"

Via DMC Genel Müdürü Ogün Turanlı, konu ile ilgilil değerlendirmesinde, markalar için tüm AVM’lerde olmak değil, doğru lokasyonda ve doğru yapılandırılmış AVM’lerde olmak uzun vadeli yatırımlar için önemli bir fırsat olduğunu kaydederek, "Doğru yapılanma gayretinde olan markalar da bu fırsatları kullanarak, bizim AVM’mizde olduğu gibi ikinci hatta üçüncü mağazalarını açıyorlar" dedi.

Perakende sektörünün 2018 yılında ciro artışını sürdürmesini beklediklerini belirten Turanlı, "İndirim ve kampanyalarının sürekliliği, fiyatların ve marka çeşitliliğinin alım gücüne göre düzenlenmesi gibi etkilerin perakendedeki satış başarısını direkt etkiliyor. Outlet hizmet sunan AVM’lerin bu yıl ve bundan sonraki yıllarda rakiplerinden daha kolaylıkla sıyrılacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sadece alışveriş merkezi değil, yaşam merkezleri yapıyoruz"

Viaport’un marka karmasıyla herkese hitap edebilen bir alışveriş merkezi olduğunu belirten Turanlı; "Biz herkese ve her keseye hitap eden bir alışveriş merkeziyiz bu kadar çok ziyaretçi ağırlamamızın en önemli nedenlerinden birinin marka çeşitliliği olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Aynı zamanda standart AVM mimarisinden uzakta çarşılar oluşturduklarını da kaydeden Turanlı, "Ziyaretçiler artık klasik alışveriş merkezlerinin dışında, açıkhava yaşam merkezlerine yöneliyorlar. Sosyal yaşamın bir parçası olarak alışveriş ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu sebeple Viaport Asia, eğlence ve sosyal yaşam üniteleri ile birlikte konaklama imkanı da sunan bir yaşam merkezi olarak rakiplerinden ayrışıyor" diye konuştu.