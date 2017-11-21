Zoran Dragic Andolu Efes’te

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde geride kalan 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 5. sırada bulunan Anadolu Efes, bu iyi gidişatı THY Euroleague’e yansıtamadı. Avrupa’da 8 karşılaşmada sadece 2 kez yüzü gülen lacivert-beyazlılar, bu gidişatı tersine döndürme adına kadrosunu güçlendirme yoluna gitti. Efes, Olimpia Milano oyuncusu Zoran Dragic’i 1 yılı opsiyonlu olarak 2 yıllığına kadrosuna kattı. Bu sezon takımıyla henüz maça çıkamayan Sloven şutör guard, geçtiğimiz sezon ise 46 mücadelede ter döktü. 2016-2017 sezonunda Euroleague’de 23 maça çıkan 28 yaşındaki Dragic, 7 sayı, 2.2 ribaund ve 0.7 asist ortalaması ile mücadele etti.