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29 Ağustos 2018 19:04

Zoran Mirkovic: “Zor bir karşılaşma bizi bekliyor”

Partizan Teknik Direktörü Zoran Mirkovic, Beşiktaş maçının zor geçeceğini söyledi.

Zoran Mirkovic: “Zor bir karşılaşma bizi bekliyor”

29 Ağustos 2018 19:04


UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu 2. maçında Beşiktaş ile mücadele edecek Partizan’da teknik direktör Zoran Mirkovic açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ın aldığı beraberlikle biraz avantajlı olduğunu belirten Mirkovic, “Zor bir karşılaşma bekliyor. Beşiktaş ilk maçta aldığı beraberlikle biraz avantajlı görünüyor. Yarınki maça beyaz bayrakla teslim olmaya gelmedik. Sahaya galibiyet için çıkacağız" dedi.



“Fenerbahçe’de bir çok kez Beşiktaş’a karşı oynadım”


Fenerbahçe’de futbol oynadığını hatırlatan Zoran Mirkovic, "Birçok kez Beşiktaş’a karşı oynadık. Aynı yerde ve yeni statta güzel bir atmosfer oluşturulmuş. Beşiktaş’ın seyircisinin ne kadar üst düzey olduğunu biliyoruz. Bizim taraftarlarımız da Belgrad’da aynı atmosferi oluşturuyor. O yüzden yarınki atmosferden çekinmiyoruz" diye konuştu.



Sasa Ilic: "Beşiktaş müsabakasından umutluyuz"


2005-2007 yıllarında Galatasaray’da forma giyen Partizan’ın 40 yaşındaki kaptanı Sasa Ilic ise, "Belgrad’da büyük takımlara karşı nasıl oynayabileceğimizi gösterdik. Cehennemi bir kalabalık olacağını biliyoruz. Takımımızdaki genç oyuncular, bu gibi karşılaşmalarda kendini gösterme imkanı bulacak. Onun için Beşiktaş müsabakasından umutluyuz. Büyük takımlara karşı 2 dakikada 2 gol atmak çok kolay değil. Takımımızda oyunun seyrini değiştirecek genç oyuncular var. Buraya teslim olmaya gelmedik. Yarın elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.




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