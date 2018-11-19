Zorlu Enerji BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girdi

Sürdürülebilirlik Kurulu öncülüğünde hazırladığı 5'inci Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınlayan Zorlu Enerji, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde de 3'üncü kez yer aldı.

Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji alanındaki öncülerinden olan Zorlu Enerji, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi'nde üst üste 3'üncü kez yer aldı. Sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği ekonomik, sosyal, çevresel ve kurumsal yönetim uygulamalarını ve bu konulardaki performansını içeren 5'inci Sürdürülebilirlik Raporu'nu da geçtiğimiz günlerde yayınlayan Zorlu Enerji, bu alandaki gelişimini sürdürmeye devam ediyor.

“Sürdürülebilirlik Zorlu Enerji'nin tüm iş süreçlerine entegre oldu”

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak; büyüme modelini oluştururken sürdürülebilirliği merkeze konumlandırdıklarını ve Zorlu Enerji'nin büyüme odaklı stratejisinin taşıyıcı gücünün sürdürülebilirlik olduğunu ifade ederek, “Sürdürülebilirliği tüm çalışmalarımıza yol gösteren bir kılavuz olarak görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 5. Sürdürülebilirlik raporumuzdaki olumlu verilerin ardından; BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde de aralık vermeden yer almamız, doğru yolda olduğumuzun göstergesi” dedi.

Sürdürülebilirliğin, Zorlu Enerji'nin tüm iş süreçlerine entegre olduğunu vurgulayarak, “Yenilikçi yaklaşımlarla yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretirken sürdürülebilirliğin ana eksenleri olan sosyal, çevresel ve ekonomik alanlarda Türkiye'nin geleceğine her yıl daha fazla katkı sunuyoruz” diye konuşan Ak, Zorlu Enerji'nin sürdürülebilirlik politikalarını, iklim değişikliği ile mücadele, sera gazı emisyonlarının yönetimi, su ayak izinin azaltılması, enerji verimliliği, sorumlu iç ve dış paydaş diyaloğu ve doğal kaynakların korunması gibi kavramlar doğrultusunda şekillendirdiklerini sözlerine ekledi.