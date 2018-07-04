Zorlu Enerji GECO Projesi’nin ortakları arasında

Proje, jeotermal sahalarda sürdürülebilirliğin sağlanması için karbondioksitin ve benzeri gazların bertaraf edilerek emisyonların sıfıra indirilmesi alanında uluslararası saha uygulamalarının yapılması, bilgi birikimi ve tecrübe aktarımı sağlanmasını amaçlıyor.

Türkiye’nin yerli ve yenilebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden Zorlu Enerji, doğal mineral kaynakların sürdürülebilir yönetimini hedefleyen GECO projesine ortak olduğunu duyurdu. Yapılan şirket açıklamasına göre Zorlu Enerji, GECO projesine jeotermal alanında sahip olduğu deneyim ve AR-GE kaynaklarıyla katkıda bulunacak.

Avrupa Birliği’nin en büyük Araştırma ve İnovasyon programı olan, daha sürdürülebilir bir dünya için büyük keşiflerin, kreatif fikirlerin ve buluşların laboratuardan dünya pazarlarına taşınmasına destek olmak amacıyla kurulan ve bu doğrultuda 7 yıllık süre içinde 80 milyar euro fonlama olanağına sahip olan Horizon 2020 programı, Zorlu Enerji’ye bu alandaki başarılı çalışmaları göz önünde bulundurarak GECO projesine katılımı için hibe desteği sağlayacak.

GECO projesinde Fransa, İngiltere, İtalya, İzlanda, Almanya gibi ülkelerden çeşitli kurum ve kuruluşlar yer alıyor. Proje, Horizon 2020 programının içerdiği “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretim Maliyetlerinin Düşürülmesi” üst başlığı kapsamında “Jeotermal Kaynaklı Karbondioksit (CO) Emisyonlarının Azaltılması”na yönelik ülkeler arası saha uygulamalarının yapılması, yeni ekipman ve teknolojilerin test edilmesi, bilgi birikimi ve tecrübe aktarımı sağlanmasını hedefliyor.

“Jeotermal enerjide sıfır emisyon hedefiyle çalışıyoruz”

Konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getiren Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü Ali Kındap, bu hibe desteğini jeotermal sektöründe sahip oldukları tecrübe ve yaptıkları Ar-Ge yatırımları sayesinde almaya hak kazandıklarına inandığını söyledi. Zorlu Enerji’nin jeotermal alanında öncü konumuyla sürdürülebilir üretim için çalıştığını dile getiren Kındap; “Uluslararası ölçekte, içerisinde Avrupa’nın farklı ülkelerinden, alanında uzman şirketlerin ve saygın kurumların yer aldığı GECO Projesi’nin bir parçası olduğumuz için gurur duyuyoruz. Türkiye’de Zorlu Enerji’nin Kızıldere sahasındaki jeotermal santralleri ve İtalya, İzlanda ve Almanya’daki diğer santrallerde hep birlikte çalışacağız” dedi.

Kındap, “Gerçekleştireceğimiz Ar-Ge çalışmaları sonunda mevcut koşullarda işletmekte olduğumuz ve kuracağımız santrallerimizde, sahalarımızda yeraltından gelen ısıyı kullanıp karbondioksit dahil tüm atıkları reenjekte ederek (yer altına geri gönderim) sıfır atıkla enerji üreteceğiz. Elde edeceğimiz sonuçları rapor haline getirip dünyanın farklı ülkelerindeki diğer jeotermal santral işletmecileri ile paylaşarak bu konuda dünya çapında bir katkı sağlamak istiyoruz. Karbondioksit ve benzeri gazların emisyonlarının azaltılması, jeotermal akışkandan daha yüksek verimle faydalanılması ve kaynağın sürdürülebilirliğinin korunmasına önemli katkılar sağlayacağına inandığımız bu projeye, tüm bilgi birikimi ve tecrübemizi aktarmaya hazırız. Zorlu Enerji olarak hem yaptığımız yatırımlarla hem de sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübemizle Türkiye’yi enerjinin birçok alanında olduğu gibi jeotermal alanda da başarıyla temsil ediyor olmaktan dolayı gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

15 milyon euroluk hibe desteği alınacak

Şirket açıklamasına göre 20 Ağustos 2018 tarihinde imzalanması planlanan ‘Hibe Sözleşmesi’ ile başlayacak proje kapsamında toplamda yaklaşık 15 milyon euroluk bir hibe desteği alınacak ve jeotermal enerjide sürdürülebilir üretim alanında Ar-Ge çalışmaları için kullanılacak. Toplam proje bütçesinin büyük bir kısmı Avrupa Toplulukları Komisyonu tarafından finanse edilecek GECO Projesi’nde; enerji sektörünün önde gelen şirketlerinin yanı sıra Türkiye’ den ODTÜ’ nün de dahil olduğu üniversite ve araştırma enstitülerinden oluşan 18 kurum ve kuruluş birlikte çalışıyor.