ZÜCDOWN ile down sendromlu gençler iş hayatına adım atacak

Proje kapsamında down sendromlu 8 genç, ZÜCDER üyesi şirketlerde istihdam edilecek.

Yaklaşık 470 üyesiyle züccaciye sektörünün nabzını tutan ZÜCDER, UDF ile birlikte Türkiye’de bulunan 70 bin down sendromlu bireyin istihdamına yönelik önemli bir projeye imza atıyor: ZÜCDOWN Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi. UDF’nin belirlemiş olduğu 8 down sendromlu gencin ZÜCDER üyesi 7 şirkette satış ve ofis elemanı olarak çalışacağı projenin tanıtımı düzenlenen toplantısıyla yapıldı.

ZÜCDER Başkanı Uğur Kaymak’ın, UDF Genel Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay’ın hazır bulunduğu basın toplantısına, istihdamı sağlanacak 8 down sendromlu genç de aileleriyle birlikte katıldı. İstanbul’da başlayacak ve 17 ille devam edecek proje kapsamında 12 Ocak-16 Şubat 2018 tarihleri arasında ZÜCDER ofisinde down sendromlu gençlere satış ve ofis yönetimi eğitimi verilecek. Down sendromlu gençler, 5 Mart 2018 tarihinde de ilgili markalarda satış ve ofis elemanı olarak çalışmaya başlayacaklar.

Basın toplantısında ZÜCDOWN projesi hakkında bilgi veren ZÜCDER Başkanı Uğur Kaymak, "Türkiye’de perakende de en hızlı yayılan ve markalaşmanın en yüksek olduğu sektör züccaciye. Son 10 yıldır sektörümüz yurt içinde ciddi bir atılım gösterirken, yılda 2,6 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomimize katkıda bulunuyor. Sektörümüzün güçlenmesinde dernek üyesi markalarımız önemli bir rol üstleniyor. Güçlü bir sektör, kendisini sosyal sorumluluk projelerinde de göstermelidir. Biz de bu bakış açısından yola çıkarak Uluslararası Down Sendromu Federasyonu ile birlikte down sendromlu gençlerimizin üye markalarımızda istihdamı konusunda ZÜCDOWN projesini başlattık" dedi.

İşverenlerin engelli birey çalıştırma oranlarıyla ilgili de konuşan Kaymak, "Devletimiz, engelli, terör mağduru veya eski hükümlülerin istihdamı konusunda işverenlere zorunluluk getiriyor. Aynı il sınırları içerisinde 50 ve daha üzeri işçi çalıştıran işverenler mevcut çalışanlarının yüzde 3’ü kadar engelli personel çalıştırmakla yükümlüdürler. Bu oran, kamu işyerleri için mevcut çalışan sayısının yüzde 4’ü kadardır. Örneğin özel sektör için, 70 işçinin çalıştığı bir işyerinde en az 2 engelli işçininistihdamedilme zorunluluğu bulunmaktadır.İŞKUR’ın rakamlarına göre 2016 yılında 79 bin 321 engelli birey iş başvurusunda bulunmuş, 236’sının kamuda, 14 bin 795’inin ise özel sektörde istihdamı sağlanmıştır. Yani engelli vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 20’sine istihdam sağlayabiliyoruz. Özellikle de ülkemiz üretim ve markalaşma atağındayken, istihdamı arttırmaya yönelik çalışmaya yapılırken engelli vatandaşlarımızı da evlerinden çıkarıp çalışma ve sosyal hayata kazandırmamız gerekiyor. Türkiye’nin her yerinde mağazaları bulunan güçlü bir sektör olduğumuzu göz önünde bulundurursak, 17 ile yayılacak projemizle, engelli vatandaşların istihdamında bizim de çorbada tuzumuz olacak. Şu anda Türkiye genelinde binlerce züccaciye mağazası bulunmakta ve her geçen gün bir yenisi daha açılmaktadır. Her bir mağaza, istihdamı gündeme getirmektedir. Tam da bu noktada ZÜCDOWN projemiz, mağazalardaki istihdama da katkı sağlayacaktır. Ümidimiz bizimle birlikte down sendromlu gençlerin istihdamının diğer sektörlere yayılmasıdır" şeklinde konuştu.

Down sendromlu birey istihdamında belirli bir sayı kesin olmamakla birlikte düşük oranda bulunmakta ve ZÜCDOWN projesi, bu düşük oranı yükseltmeyi ve tamamen istihdam sağlayarak bu gençlerin hayata kazandırılmasını hedeflediği kaydedildi.

İstanbul’dan Türkiye’ye yayılacak

Basın toplantısında down sendromlu bireylerin çalışma hayatındaki yeri hakkında açıklama yapan UDF Genel Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, "UDF olarak kurulduğumuz günden bu yana down sendromlu bireylerin istihdamına yönelik çeşitli projeler üstlendik. Bunlardan biri Down Şefler ve Down DJ’ler projelerimizdi. Her iki projemiz de Türkiye’de siz değerli basın mensuplarının aracılığıyla büyük ses getirdi. Genel kanının aksine down sendromlu bireyler, eğitimler sayesinde çalışma ve sosyal hayata kazandırılabilirler. Kurulduğumuz günden bu yana yürüttüğümüz projelerle bunu göstermeye çalışıyoruz ve çok da önemli geri dönüşler alıyoruz. ZÜCDER ile yürüttüğümüz ZÜCDOWN projemizle de Türkiye’nin önemli markalarının mağazalarında down sendromlu gençlerimizi satış elemanı olarak görebileceksiniz. Şimdilik 8 down sendromlu gençle başladığımız projemizin çok kısa bir süre sonra yüzlerce down sendromlu bireye ulaşmasını öngörüyoruz. Federasyonumuz uzun çalışmalar sonucunda İstanbul’da yaşayan en uygun şartlara sahip down sendromlu gençleri belirledi. Bugün aileleriyle buraya gelen down sendromlu geçlerimiz, alacakları eğitimden sonra artık iş dünyasındaki yerlerini alacaklar.” dedi.

Konuşmaların sonunda istihdama katkı sağlayan ZÜCDER üyelerine plaket verildi.

Down sendromu nedir?

Down sendromu, genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisidir. Bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken down sendromlubireylerde bu sayı üç adet 21. kromozom olması nedeniyle 47 olmaktadır. Hücre bölünmesi sırasında yanlış bölünme sonucu 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom yer almasıyla meydana gelmektedir. 35 yaş üstü hamileliklerde down sendromu riski artmaktadır. Ortalama her 800 doğumda bir görülür. Tüm dünyada 6 milyon civarında down sendromlu birey yaşamaktadır. Türkiye’de ise bu rakamın 70 bin olduğu tahmin edilmektedir. Down sendromlulardagörülen bazı fiziksel özellikler; çekik küçük gözler, basık burun, kısa parmaklar, kıvrık serçe parmak, kalın ense, avuç içindeki tek çizgi, ayak baş parmağının diğer parmaklardan daha açık olmasıdır. Bu özelliklerin hepsi veya birkaçı görülebilir. Down sendromlu bebekler istisnalar olmakla beraber yaşıtlarından daha yavaş büyürler. Zihinsel gelişimleri geriden gelmektedir. Bu gerilik yaş büyüdükçe daha belirgin olarak gözükmekte, ama uygun eğitim programları ile lise, hatta üniversite bitirebilmekte, ikinci bir dil öğrenebilmekte, çalışabilmekte, bağımsız veya yarı bağımsız hayatlar sürebilmektedirler.