Türkiye'de espora en çok yatırım yapan oyunlardan biri olan Zula tarafından gerçekleştirilen, toplam 800 bin TL ödüllü Zula Süper Lig'inin şampiyonu Galatasaray Espor oldu. Yeşil sahada yıllardır süren Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti esporda da devam etti.

4 Ağustos'ta başlayan Zula Süper Lig'de 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor kulüpleri lig boyunca kıyasıya rekabet etti. Uzun süre birinci sırada yer alan 1907 Fenerbahçe son hafta birincilik bayrağını Galatasaray'a devrederken, dün akşam Grand Pera'da oynanan offline finalde, şampiyon Galatasaray Espor oldu. Galatasaray Espor, 1907Fenerbahçe finalini ekranları başında 100 binin üzerinde kişinin izlediği bildirilirken, toplamda ligin izlenme sayısı 3 milyonu geçtiği aktarıldı.

Etkinlikte konuşan InGameGroup Kurucu Ortaklarından Genco Alp, "Sezonun ilkini final maçlarıyla tamamladık. Birinci olan Galatasaray Espor takımını tebrik ediyorum. İkinci olan 1907 Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Ligin birinci sezonu beklediğimizin üzerinde bir ilgiyle karşılandı. İlk sezonunda Türkiye'nin en çok izlenen espor organizasyonuna dönüştü. 8 profesyonel takımın katılımıyla 7 haftalık online turnuvalar sonrasında offline finallerle sona erdi. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe ezeli rekabetini bir final karşılaşmasında buraya taşıyabilmek hem sevindirdi hem de gururlandırdı'' dedi.

Ekim ayı sonun yeni espor merkezinin açılacağı haberini Alp, "Ekim ayı sonunda Taksim'de 2 bin 500 metrekarelik Zula Espor Merkezi hizmete girecek. Türk gençlerinden daha iyi esporcular yetiştirmek için, içinde eğitim seminerlerinin olduğu, espor takımlarının idman yapabileceği, profesyonel espor karşılaşmalarının olduğu, kafe ve eğitim salonlarıyla çok ciddi altyapıyla hazırlanıyoruz. İnşallah buradan yetişecek gençler, önümüzdeki dönemde öncelikle Türkiye sonrada dünyada başarılara imza atacaklar" şeklinde konuştu.

''Antalya'da International Cup organizasyonu düzenliyoruz''

Antalya'da düzenlenecek turnuva hakkında bilgi veren Alp, "Önümüzdeki hafta 6 takımın katılımıyla Antalya'da International Cup organizasyonu düzenliyoruz. Ligin ilk 3 takımı Galatasaray Espor, 1907 Fenebahçe Espor ve Oyun Hizmetleri, Türkiye'yi temsilen bu kupada yer alacak. Ayrıca Avrupa elemelerinden gelen 2 takım ve 1 İran takımı toplam 6 takımın katılımıyla uluslararası bir turnuva düzenliyor olacağız. Farklı uluslarda gelen takımların olduğu, rekabetin olduğu ve uluslararası ilişkilerin geliştiği çok özel bir turnuva" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray tarihine geçtik"

Şampiyon olan Galatasaray Espor takımının kaptanı Aytekin Yeşbek şöyle konuştu: "Lig uzun keyif ve eğlenceli bir maratondu. Namağlup şampiyon olduk ama çok fazla beraberlik aldık. Beraberlikler bize ders niteliğinde oldu. Ligde şampiyon olduktan sonra playoffta şampiyon olduk. Galatasaray tarihine geçtik. Espor branşında ilk kupayı aldık, müzeye koyulacak. Mutlu ve gururluyuz. Önümüzde Antalya turnuvası var. Galatasaray forması adı altında her zaman şampiyonluğu hedefliyoruz. Takımca beraber her zaman söylüyoruz, 'Zafer inananlarındır'. Her zaman birbirimize inanıyoruz''.

Ligi beklediklerinden daha çekişmeli geçtiğini belirten 1907 Fenerbahçe Espor takımının kaptanı Kaan Pehlivan, "Oyuna yeni giren takımlar oldu. Onlar bize renk kattı. Daha profesyonel arenaya geçtik. Bu nedenle lig fazlasıyla çekişmeli oldu. Bu tarz oyunlarda ufak hatalardan kaybediyorsunuz. Ufak bir hata o raundu kaybetmenize sebep olabiliyor. Biz, Galatasaray'a göre daha fazla hata yaptık. Onlar bizden daha fazla hazırdı ve kupayı hak ettiler. Onlar normalde bizim arkadaşlarımız. Hepsini tek tek tebrik ederim. Önümüzdeki hafta düzenlenecek olan International Cup'a bütün açıklarımızı kapatıp Türkiye'yi gururlandırmak için gitmemiz gerekiyor" dedi.

Toplamda 56 maçın yapıldığı Zula Süper Lig'de son haftada, birinci Galatasaray Espor, ikinci 1907 Fenerbahçe, üçüncü Oyun Hizmetleri, 4'üncü Outlaw Esports oldu. 22 Eylül tarihinde seyirciye kapalı olarak gerçekleşen yarı finalde Galatasaray Espor Outlaw Esports'u 2-0, 1097 Fenerbahçe Oyun Hizmetlerini 2-1 yenerek finale yükseldiler. Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleşen finalinde şampiyonluk kupasını Galatasaray Espor kaldırdı. Espor izleyicilerine açık olan ligin offline finali de taraftarlar ve esporseverler tarafından büyük ilgi gördü ve 2 bin kişi tarafından Grand Pera'da canlı izlendi.