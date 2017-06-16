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16 Haziran 2017 16:51

Zula’da Ramazan bereketi yaşanıyor

Ramazan bereketinin yaşandığı Zula oyununda iftar ve sahurda ney eşliğinde iftar-imsak hatırlatması yapılırken, İstanbul sokaklarına da mahyalar eklendi.

Zula’da Ramazan bereketi yaşanıyor

16 Haziran 2017 16:51


Türk ve dünya oyuncularının en sevdiği oyunlar arasında yer alan Zula’da Ramazan bereketi yaşanıyor. Oyunda Ramazan boyunca iftar ve sahurda ney eşliğinde iftar-imsak hatırlatması yapılırken, İstanbul sokaklarına da mahyalar eklendi. Oyuncunun bulunduğu konuma göre iftar vaktini hatırlatan Zula iftar sahur arasında belirlenen haritalarda oyun bitiren oyunculara ekstra tecrübe puanı ve Zula para veriyor. Böylece oyuncular karakterlerini daha hızlı geliştirirken oyun da daha hızlı ilerliyor.



Zula’ya ramazan geldi


InGame Group Yöneticisi Özgür Soner yaptığı açıklamada, “Ramazan ayında Zula’da başka hiçbir oyunda olmayan farklı içerikler geliştiriyoruz. Oyuncularımızın da çok sevdiği bu uygulamalarla Zula’da Ramazan atmosferi oluşturuyoruz. Oyunun oynadığı şehre göre iftar ve sahur vakitlerini oyuncularımıza "ney" sesiyle hatırlatıyoruz. Oyuncularımız bu özelliği isterlerse kapatabiliyorlar. Oyunun en çok oynanan haritalarında "Hoş geldin Ramazan" görselleri kullanıyoruz. Yine oyunun en çok oynanan Üsküdar haritasına "mahya" ekledik. Ramazan hediye verme ayıdır, biz de bu ay boyunca iftar ile sahur saatleri arası oyuncularımıza belirlediğimiz haritalarda hediyeler veriyoruz. Özellikle iftar sonrası saatlerde oyun içi etkinlikler düzenleyerek oyuncularımızı her gün farklı ödüllerle mutlu ediyoruz” dedi.



Dünya pazarında bir Türk


5 milyondan fazla oyuncuya sahip olan Zula tamamıyla Türkiye’de, Türk mühendisler ve tasarımcılar tarafından geliştirilen bir MMOFPS oyunu. Zula, bu türde Türkiye’de geliştirilen ilk ve tek oyun olma özelliğine sahip. Oyunun en çok ilgi çeken özelliği karakterlerin ve haritaların tamamen Türkiye’den esinleniyor olması. Oyunda Üsküdar Sokakları, Metro, Safranbolu, Gaziantep Mülteci Kampı, Trabzon Uzungöl gibi haritalar yer alıyor. Ayrıca Paris ve Favela gibi yabancı oyuncuların da dikkatini çekecek bolca içerik var.Oyun www.zulaoyun.comadresinden ücretsiz indiriliyor.




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