Züleyha şarkılarını anneler için söyledi

Kadim Anadolu ezgilerinin sevilen ismi Züleyha, Fevzi Çakmak Meydanı’nda düzenlenen konserde, katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Konser boyunca mütevazı davranışları ile beğeni toplayan Züleyha, söylediği hareketli türkülerle dinleyicilerine coşku dolu anlar yaşattı. Programı Küçükçekmece Belediye Başkan yardımcıları Recep Şencan ve Hamza Gönenç de izledi.

Programda, Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi İşaret Dili kursiyerleri, Candan Erçetin’in ‘Annem’ şarkısını işaret diliyle söyledi. Konser öncesinde Sultanmurat Halk Oyunları ekibi Kosova ve Üsküp yöresi danslarıyla izleyenlerinden tam not aldı. Anne-çocuk terlik atma yarışmasında annelerin kıyasıya rekabeti de renkli görüntülere sahne oldu. Tüm annelerin gününü tebrik eden Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hamza Gönenç, Küçükçekmece’de yaşayan ve hayatını 4 engelli çocuğuna adayan Sadet Civil’e yılın annesi ödülü ile çiçek takdim etti.