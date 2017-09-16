1. Aliağa Sempozyumu tamamlandı

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Aliağa için yapılacak her faydalı proje için gövdemi taşın altına koymaya hazırım" dedi.

Aliağa Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Turizm ve Kültürüyle Geçmişten Günümüze Aliağa Sempozyumuna Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 30 akademisyen katıldı. İki gün süren sempozyumda; tarihten turizme, kültürden coğrafyaya kadar Aliağa’yı tüm yönleriyle ele alan akademisyenler, yaptıkları akademik çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Hampton By Hilton Aliağa’nın seminer salonunda gerçekleştirilen sempozyum ikinci gününe Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediye başkan yardımcıları Mehmedali Özkurt, Gökhan Karataş ve Orhan Mahmut Çetiner, Aliağa’nın Antik Kentleri kitabının yazarı Sebahattin Karaca, Güzelhisar kitabının yazarı Cevat Yıldırım, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ile Aliağa tarihine ve kültürel birikimine ilgi duyan çok sayıda vatandaş katıldı.

“Sempozyum bizlere rehberlik edecektir”

Sempozyumun ikinci gün oturumu Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başladı. Aliağa Sempozyumu’nun Aliağa için çok değerli bir çalışma olduğunu ifade eden Yılmaz, “Bu tür sempozyumların, çalışmaların her saniyesi her virgülü çok değerlidir. Çünkü bu tür çalışmalar ile insanların karşısına çıktığınız zaman doğruları doğru bir kıvamda söylemek zorundasınızdır. Bu sempozyumun Aliağa’nın geçmişini gün yüzüne çıkarttığı gibi günümüzde de bizlere yol gösterecek, rehberlik edecektir. Aliağa’nın avantajları, dezavantajları, desteklenmesi gereken yönleri bu sempozyumda ele alındı. Ayrıca bizler bürokratik hengameler içerisinde bazı şeyleri hep öteliyoruz. Kafamızdaki projeler bazen oturmuyor. Bazen de zaman olmuyor. Bilgi havuzu ortak hafıza birçok şeyi insana hatırlatıyor ve yapabilirim cesaretini aşılıyor. Buradan bilgilenmiş ve yeni işler yapmaya cesaretlenmiş olarak ayrılacağım. Aliağa Sempozyumuna akademik olarak katkı sunan değerli hocalarımıza, sempozyumu programlayan, yükünü çeken değerli belediye başkanımıza ve onun ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Akademisyenler Aliağa ile ilgili bildiriler sundu

Kaymakam Bayram Yılmaz’ın konuşmasının ardından bildirilerini sunacak olan akademisyenler barkovizyon eşliğinde sunumlarını gerçekleştirdi. Sempozyumun ikinci gününde; Aliağa’nın SOKUM (Somut Olmayan Kültürel Miras) Unsurları, Tur Rehberlerinin Anlatımlarında Aliağa, Seyahat Acentelerinin Tur Programlarında Aliağa, Aliağa’nın Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi ile Belirlenmesi, Aliağa ve Çevresinin Jeolojik Yapısı, Aiolis Bölgesinde Kybele Kültü, Myrina ve Gryneion’un Territoriumunda Yapılan Araştırmalar, Aiolis Kültleri: Genel Bir Bakış, Gryneion ve Territoriumu, Temaşalık Burnu, Gryneion ve Kalıntıları başlıklı bildirgeler katılımcılar ile paylaşıldı.

“Gövdemi taşın altına koymaya hazırım”

Sempozyumun kapanış konuşmasını Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yaptı. Sempozyumda bildiri sunan tüm akademisyenlere Aliağa halkı adına teşekkür eden Başkan Serkan Acar, “Sempozyum süresince Aliağa’nın tartışılması, Aliağa’nın önüne bir vizyon konulması sempozyuma katkı sunan değerli akademisyenlerimizin başarısıdır. Bu sempozyum Aliağa ile ilgili yeni çalıştayların da önünü açmıştır. Ben inanıyorum ki bizim akademisyenlerimiz fırsat verildiği takdirde çok şeyler başarabilir. Akademik eğitimler öyle hiçte kolay olmuyor. Üniversitelerimizi bu ülke için kullanmalıyız. Aliağa Belediye Başkanı olarak şunu çok net söylüyorum. Aliağa ve ülke menfaati için yapacağınız her etkinlik, her faydalı proje için sadece elimi değil gövdemi taşın altına koymaya hazırım. Yeter ki Aliağamız için ülkemiz için bir şeyler yapalım. Yeter ki Atatürk’ün bizlere emanet ettiği cumhuriyette üzerimize yüklenen ‘Muasır medeniyetler seviyesine yükselmek’ misyonu için samimiyetle çalışalım” dedi.

“Aliağa için yeni bir sayfa”

Sempozyumun Aliağa için yeni bir sayfa olduğuna da değinen Başkan Serkan Acar, “Akademisyenleriyle, iş adamlarıyla, yerel yöneticileriyle, vatandaşıyla Aliağa için artık el ele vermek zorundayız. Sen ben kavgasını bırakmalıyız. Birbirimize destek olmalıyız” dedi. İki gün süren sempozyum, kapanış konuşmasının ardından katılımcıların Myrina Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Başkanı Yrd. Doç. Dr. Murat Çekilmez ve Yrd. Doç. Dr. Serdar Vardar’ın öncülüğünde yaptığı Myrina Antik Kenti ve Güzelhisar Deltası Gezisi ile sona erdi.