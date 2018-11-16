1. Efes Antik Şehri Yarı Maraton Yarışlarında 800 sporcu ter dökecek

İzmir'in UNESCO kenti Selçuk, 1. Efes Antik Şehri Yarı Maraton Yarışlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, organizasyona 800 sporcu katılacak.

1. Efes Antik Şehri Yarı Maraton Yarışları için geri sayım başladı. UNESCO kenti Selçuk'ta 18 Kasım 2018 saat 09:00'da Selçuk İstasyon meydanı Tarihi Bizans Su Kemerlerinden başlayacak olan koşuya 800 sporcu katılacak. Dev organizasyon; Efes, Meryemana Heykeli, Yedi Uyuyanlar güzergahını tamamlandıktan sonra Selçuk İstasyon Meydanı'nda son bulacak.

21 kilometre, 10 kilometre ve 5 kilometre olarak üç ayrı kategoride yapılacak yarışlara, bir çok ülkeden de katılım sağlanacak.

Ali Aksu: "Maraton için çok heyecanlıyım"

1. Efes Antik Şehri Yarı Maraton Yarışının kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Ali Aksu, "Bunun nedeni dünyaya başkentlik yapmış bir şehirde yapılması bence İstanbul kadar kıymetli. Biliyorsunuz; İstanbul maratonu 42 Kilometre, bu da yarı maratonu 21 kilometre ve özellikle 21 kilometre tercih edilmesi çok doğru bir karardır. Bunun yanında şehrin ismi çok önemli. Bana göre Aslolan Selçuk Efes Maratonunu İstanbul Maratonundan ayrı tutmak gerekir. Sanıyorum ki, önümüzdeki yıllarda bu maraton dünya çapında olabilir. Nedenlerinden bir tanesi UNESCO'nun desteği, nedenlerinden bir tanesi Selçuk Belediyesinin desteği, nedenlerinden bir tanesi Türkiye Atletizm Federasyonunun bu işe çok önem vermesidir" dedi.

Zeynel Bakıcı: "Atletizm sporu iyi bir noktaya geldi"

Atletizm sporunun Türkiye'de iyi bir noktaya geldiğine dikkat çeken Selçık Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı da, "Bu sporun hem ülkemizde hem de uluslararası özelliğini daha da geliştirerek bundan sonraki yıllarda da devam edeceğine inanıyoruz. Yapılacak olan yarışmaya 800 civarında sporcu katılacaktır. Gelecek dönemde de bu sayının artacağına inanıyoruz. İyi parkurda antik kente koşulacak. İşin içerisinde; dünya kültür mirasına girmiş Efes var, Artemis var, Yedi Uyuyanlar var. Dolayısıyla yine her zaman Türk İslam eserlerinden biri olan; Su Kemerleri, İsabey Camii ve St.Jean'ın olduğu bir yarış parkuru var. Bu herkes gibi bizleri de heyecanlandırıyor" diye konuştu.

Selçuk'ta gerçekleşecek olan bu organizasyonun uzun yıllar devam etmesini isteyen Bakıcı, şöyle devam etti:

"Gelecekte de bu maratonun Türkiye'de ve uluslararası platformda yerini alması arzusu içerisindeyiz. Biz Selçuk Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa bu katkıyı her zaman vermeye hazırız."