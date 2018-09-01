10 bin 333 genç Ege Üniversiteli oldu

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre; ilk sıralarda yer alan adaylar EÜ’nün çeşitli bölümlerini tercih etti. EÜ’yü tercih eden öğrencilere kişisel sosyal medya hesabından seslenip “Hoş geldiniz” diyen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesine gençlerin artan bir ilgisinin olduğunu net bir şekilde görüyoruz” dedi.

2018 YKS’ye göre yapılan tercihler sonucunda üniversite adayları Ege Üniversitesine büyük ilgi gösterdi. Açıklanan sonuçlara göre; EÜ’nün kontenjanları yüzde 98 oranında doldu. Yüzde 2’lik kısmın da ek yerleştirmeler döneminde dolması bekleniyor. Bu yıl EÜ lisans programlarını 5 bin 353, ön lisans programlarını 4 bin 980 olmak üzere toplam 10 bin 333 genç tercih etti. Sözel puan türünde Türkiye 92’ncisi, sayısal puan türünde Türkiye 328’incisi, eşit ağırlık puan türünde Türkiye bin 403’üncüsü ve dil puan türünde Türkiye iki bin 207’incisi EÜ’yü tercih etti. Bu yıl ilk kez öğrenci alan Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü de devlet üniversiteleri arasında 2’nci sırada tercih edilen bölüm oldu.

Gençlerin ilgisi artıyor

EÜ’ne gençlerin ilgisinin her geçen gün arttığının net bir şekilde görüldüğünü dile getiren EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak “Ege Üniversitesi gerek verdiği üstün eğitim, gerek kaliteli üniversite yaşamı ve sunulan imkanlar, gerekse üniversite sonrası çalışma yaşamına hazırlıkta rüştünü ispat etmiş bir eğitim çınarıdır. Kaliteli bilim insanlarımız, gençlerimize en iyi şekilde eğitim verip onları hayata hazırlarken; üniversite yaşamının gerektirdiği olanaklar Egeli gençlerin hizmetine sunulmuş durumda. Tercih döneminde yaptığımız çağrıya gençlerin verdiği bu güçlü cevap beni çok mutlu etti” diye konuştu.

Sosyal medya hesabından yeni Egelilere seslendi

Rektör Budak, kişisel sosyal medya hesabından EÜ’yü tercih eden öğrencilere seslendi. Öğrencilere bazı önerilerde de bulunan Rektör Budak paylaşımında, “Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesi ailesine hoş geldiniz. Ege Üniversitesini tercih ettiğiniz için size ve ailenize teşekkür ediyorum. Siz bu tercihinizle tarihi bir karar verdiniz. Amacınız sadece eğitim, öğretim ve diploma almak olmamalı. Üniversitemizin sahip olduğu her türlü spor, kültür, sanat, yabancı dil ve kütüphane imkanlarını en iyi şekilde değerlendirin, sosyalleşin iyi arkadaşlıklar ve dostluklar kurun. Amacımız; ülkemizin geleceğine katkı sunabilecek eğitimli gençler olarak yetişmenizi sağlamaktır. Bu duygu ve düşüncelerle üniversite yaşamında sizlere başarılar diliyorum. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum” ifadelerine yer verdi.