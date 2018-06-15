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15 Haziran 2018 11:52

10 bin çocuğun yüzü güldü

Karşıyaka Belediyesi tarafından başlatılan ‘Bir Çocuk Bin Gülüş’ projesi, İzmir sınırlarını aşarak Türkiye’ye yayıldı.

10 bin çocuğun yüzü güldü

15 Haziran 2018 11:52

Şırnak, Konya ve Ağrı gibi 30 farklı kente ulaşan projeyle, toplam 10 bin çocuğun mont ve bot gibi çeşitli ihtiyaçları karşılandı.



Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü bünyesinde hayata geçirilen ‘Bir Çocuk Bin Gülüş’ projesi çığ gibi büyüdü. İlk etapta Karşıyaka’daki ihtiyaç sahibi çocuklar ve hayırseverler arasında köprü olan proje, giderek çoğalan gönüllü ordusu sayesinde Türkiye’yi sardı. İzmir’in farklı ilçeleri ile Giresun, Van, Diyarbakır, Ağrı, Muş, Şırnak, Batman, Konya, Kars, Gaziantep, Uşak, Bitlis ve Şanlıurfa gibi 30 kentteki çocuklara yardım eli uzatıldı.



10 bin çocuğa ulaştı


Destekçi firmalar ve hayırseverlerin bağışlarıyla; ayakkabı, bot, kazak, mont, kitap, battaniye, erzak paketi ve kırtasiye seti gibi eşya ve malzemeler temin edilerek yerlerine ulaştırıldı. Okulların yanı sıra çeşitli kütüphane ve hastanelere de ihtiyaç malzemeleri gönderildi. Örnek uygulama sayesinde, yaklaşık 5 ayda 10 bin çocuğun eksikleri tamamlandı. Projeye katkı sağlamak isteyenlerin 0232 364 14 28 numaralı telefondan detaylı bilgi alabileceği belirtildi.



Küçük dokunuşlar, büyük mutluluklar


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Göreve geldiğimiz günden bu yana hemşehrilerimizin destekleriyle önemli sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor, Türkiye’nin dört bir yanına yardım eli uzatıyoruz. ‘Bir Çocuk Bin Gülüş Projesi’ de küçük dokunuşlarla büyük mutluluklar sağlamayı amaçladığımız bu örnek uygulamalardan bir tanesi oldu. Bir çocuğumuzun binlerce kez gülmesi bizim hedefimiz. Çok zor şartlarda eğitim gören, yetişen çocuklarımız var. Hiçbir ayrım yapmadan çocuklarımız için var gücümüzle çalışıyor, bağışçılarımızla birlikte onların ihtiyaçlarını karşılayarak gülücüklerine tanık oluyoruz. İnanıyoruz ki çocukların bu gülüşleri Türkiye’yi saracak ve dünya çocukları da bu gülüşlerle beraber barışı, sevgiyi, dostluğu ve mutluluğu kazanacak” dedi.




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