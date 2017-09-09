10. Foça Uluslararası Kültür, Sanat ve Balıkçılık Festivali

’su düzenlenen Foça Uluslararası Kültür, Sanat ve Balıkçılık Festivali başladı.

Festivalde, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça Kent Konseyi, Foça Merkez Su ürünleri Kooperatifi, Menemen Ticaret Odası, Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Foça Turizmciler, Yatırımcılar ve Esnaf Derneği (Tuder), Foça Yelken İhtisas Kulübü (Fyik), Slow Food Zeytindalı Conviviumu, Yeni Foça, Gerenköy ve Foça Avcılar Kulübü, Yeni Foça Su Ürünleri Kooperatifi, Bodrum Su Sporları Kulübü, Foça Dalış Merkezi, Yurtiçi Kargo sponsor ve katılımcı olarak yer alıyor.

Arkeolojik tarihin izinde

Foça Kazıları Başkanı Prof. Dr. Ömer Özyiğit’in eşliğinde üç gün sürecek olan arkeolojik gezi ve söyleşiler, Athena Tapınağı Kazı Alanı’nda başladı. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Prof. Dr. Ömer Özyiğit’e teşekkür plaketi sundu. Yeni Foça Yelken ve Sörf Kulübü önünde başlayan sörf yarışmaları renkli görüntüler oluşturdu. Foça Demokrasi Meydanı ve Yeni Foça Meydanı’nda Balıkçıların Teknelerinin Bakım ve Onarımları yapılmaya başlandı.

Yeni Foça’da “Eylül Güzellemeleri” söyleşisi

Yeni Foça Taş Kahve’de, Foça Kent Konseyi Kültür Sanat Grubu Başkanı Emekli Edebiyat Öğretmeni Nuray Çiloğlu’nun koordinatörlüğünde “Eylül Güzellemeleri” isimli Kahve Söyleşisi gerçekleştirildi. Söyleşi öncesinde, Haluk Erdik’in Foçalı Balıkçıların görüntülerinden oluşan fotoğraf sergisi açıldı. Oğuzhan Çakırefe, söyleşisi aralarında gitar dinletisini sundu.

Foça ve Yeni Foça’da karma resim sergileri

Yeni Foça Çok Amaçlı Salon’da, ressamlar Metin Aydın, Selma Top, Hülya Bozkurt, Gönül Costa, Ayla Angın ve Mehtap Uyar’ın eserlerinden oluşan Karma Resim Sergisi açıldı. Sergi açılışı kapsamında Foça Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, gösterilerini sundu. Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde, Ressamlar: Nilgün Pekin, Can Pekin, Aksel Ağan, Beytullah Savkın, Hülya Behramoğlu ve Tülay Metin’in eserleri, sanatseverlerle buluştu.

Bağarası’nda “Ölmez Ağaç Zeytin” söyleşisi

Bağarası Köy Kahvesi’nde, CHP Geçmiş Dönem İzmir Milletvekili - Araştırmacı Yazar Kemal Anadol’un yönlendiriciliğinde gerçekleşen “Ölmez Ağaç Zeytin” söyleşisine; geçmiş dönem Kültür Bakanı - Yazar Prof. Dr. Suat Çağlayan, İzmir Çiftçileri Güç Birliği Platformu Sözcüsü Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı ve Şair-Yazar Hüseyin Yurttaş, konuşmacı olarak katıldı. Gazeteci Yazar, Fotoğraf Sanatçısı Lütfü Dağtaş’ın ‘‘Ölmez Ağaç Zeytin’’ temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Bu arada, Foça Uluslararası Kültür, Sanat ve Balıkçılık Festivali renkli ve keyifli içeriğiyle 3 gün sürecek. Festival Korteji, bugün saat 19.00’da Kavala Kafe Önü’nde başlayacak. Opera Sanatçısı Hakan Aysev, açılış töreninin ardından Foça Athena Tapınağı Kazı Alanı’nın tarihi atmosferinde unutulmayacak bir konser sunacak.