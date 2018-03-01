10. Forum Bornova Kukla Oyunu Yarışması için geri sayım başladı

kez gerçekleştirilecek olan ve her yıl heyecanla beklenen Kukla Oyunu Yarışması’nın hazırlıkları başladı.

İzmir ve çevre illerin çekim merkezi Forum Bornova, gelişmiş ülkelerde eğitim sisteminin önemli bir parçası olan kukla sanatına tam on yıldır verdiği desteği bu yıl da sürdürüyor. 10-11 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek 10. Forum Bornova Kukla Oyunu Yarışması, bu yıl 12.si düzenlenen İzmir Uluslararası Kukla Günleri kapsamında yer alıyor.

Bu yıl katılımcıların Hans Christian Andersen’in “Küçük Deniz Kızı” masalını sahneleyeceği yarışma, İzmir’in kültür hayatının en önemli gelenekleri arasında yer alıyor ve dünya kukla çevrelerinin de gıptayla baktığı projelerden biri olarak biliniyor. Bu yıl 24 okulun katıldığı 10. Forum Bornova Kukla Oyunu Yarışması’nın ödül töreni ise 16 Mart 2018 Cuma günü yine Forum Bornova’da gerçekleştirilecek.

Forum Bornova, tam 10 yıldır kukla sanatının arkasında

İzmir’de ilköğretim çağındaki çocukların tıpkı Avrupa’daki yaşıtları gibi kukla sanatıyla tanışmasını ve buluşmasını sağlayan Forum Bornova, Türkiye’de yeterli ilgiyi görmediği düşünülen bu sanatı 10 yıldır destekliyor. İzmir Uluslararası Kukla Günleri organizasyonu da tıpkı Forum Bornova gibi Türkiye çapında çok büyük organizasyonlar gerçekleştirerek yabancı ve yerli sanatçıları bir araya getiriyor ve Türk insanına kukla sanatını yeniden tanıtmak ve sevdirmek üzere çalışıyor.

Çocukların teknolojiye ve televizyona bağımlı hale geldiği günümüzde, sanatı çocuklara sevdirmenin yanı sıra sanatın icracısı ve yorumcusu olma olanağı da sunan Forum Bornova Kukla Oyunu Yarışması, hayal gücünün zenginliğinin ve yaratıcılığın yadsınamaz değerini gözler önüne seriyor.

Yalnız minik kuklacıların değil, öğretmenlerinin, anne babalarının ve sosyal çevrelerinin de heyecan ve merakla takip ettiği yarışmaya katılan okullar şöyle sıralanıyor: Bornova Okyanus Koleji, Büyükçiğli Özel Türk İlkokulu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çakabey Koleji, E.Ü. Güçlendirme Vakfı Okulları Bornova Merkez Kampüsü, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı Altındağ Rasih Somer Eğitim Merkezi, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı Yamanlar Emlak Bankası İlkokulu, Eraslan Okulları, Fen Bilimleri Koleji, Işıkkent Eğitim Kampüsü, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, İzmir Özel Çamlaraltı Koleji, Konak Rıdvan Nafis Edgüer Ortaokulu, Narlıdere Özel Takev İlk ve Ortaokulu, ODTÜ G.V. Danışmanlığında Özel Manisa Ülkem Koleji, Özel Ege Alsancak Koleji, Özel Ekin İlkokulu, Özel Karşıyaka Bilim Doğa Ortaokulu, Özel Rota Koleji, Özel Turuncu Koleji, Özel Yeşeren Ortaokulu, TED Aliağa Koleji, Yönder Koleji.

1 Mart 2018’de başlayacak İzmir Uluslararası Kukla Günleri hakkında detaylı bilgiler www.izmirkuklagunleri.com/tr adresinden paylaşılıyor.