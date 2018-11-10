10 Kasım öncesi terör örgütlerine şok baskınlar: 29 gözaltı

İzmir'de, Atatürk'ü Anma programları öncesinde TKİP, DEAŞ, PKK/KCK, MKP terör örgütlerine farklı tarihlerde düzenlenen baskınlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma programları öncesinde terör örgütlerine ardı ardına baskınlar düzenledi. Alınan istihbaratlar doğrultusunda harekete geçen ekipler, TKİP, DEAŞ, PKK/KCK, MKP terör örgütlerine farklı tarihlerde şafak baskını yaptı 6 Kasım'da TKİP terör örgütüne üye oldukları tespit edilen 5 şahıs, 7 Kasım da DEAŞ'a yönelik operasyonlarda da 10 zanlı gözaltına alındı. 9 Kasım'da ise PKK/KCK terör örgütüne baskın gerçekleştiren ekipler, sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan yapan 9 şüpheliyi yakaladı.

Hücre evine baskın

MKP terör örgütüne yönelik olarak da, 10 Kasım törenleri öncesi bu sabah saatlerinde baskınlar yapıldı. Terör örgütü adına Tunceli'de faaliyet gösterirken İzmir'e gelen iki örgüt mensubunu takibe alan terör ekipleri, kişilerin illegal yollardan yurt dışına çıkacağı bilgisine ulaştı. İzmir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı ile ortak operasyonun düğmesine basıldı. Bornova ilçesindeki hücre evine yapılan baskında, 2 örgüt mensubu ve örgüt mensuplarına yardım ve yataklı eden 3 şahıs gözaltına alındı. Bütün baskınlarda ise terör örgütlerine ait dijital materyaller ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İzmir halkının huzuru için tüm terör örgütlerine yönelik operasyonların ara vermeden devam edeceği bildirildi.