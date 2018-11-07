10 Kasım'da Atatürk için büyük yürüyüş

yıl dönümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenecek Ata'ya Saygı Yürüyüşünde anılacak. Cumartesi günü saat 14.00'te Alsancak Limanı ile Cumhuriyet Meydanı arasında gerçekleştirilecek yürüyüşte 350 metre uzunluğunda dev Atatürk posteri de açılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında bu yıl yine unutulmayacak bir etkinlik programına imza atacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek geleneksel "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" 10 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'de Alsancak Limanı önünden başlayacak. Bu yıl 11. kez düzenlenecek yürüyüşe katılacak İzmirliler, 350 metre uzunluğundaki dev Atatürk posterini taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar ilerleyecek. Bu anlamlı yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da eşlik edecek. "Ata'ya Saygı Yürüyüşü"nün son bulacağı Cumhuriyet Meydanı'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası "Atatürk'ün sevdiği şarkılar"dan oluşan bir dinleti sunacak.

Büyük konser

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Gençlik Korosu işbirliğiyle hazırlanan Atatürk'ü Anma Konseri, 10 Kasım Cumartesi saat 20.30'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon'da gerçekleşecek. Bestecisi ve orkestra şefi Tolga Taviş'in yönetimindeki, tarih danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Türkan Başyiğit'in üstlendiği "Sensin Atatürk" adlı eser, sadece Atatürk'ün aziz hatırasını anmayı değil, insani erdemlerini yaşanmış anılar aracılığıyla anlatarak bir farkındalık oluşturmayı da hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğu ile desteklenen eserde “Bir Adam” rolünü Altuğ Dilmaç üstleniyor. Konser "ücretsiz" olarak izlenebilecek.