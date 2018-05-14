100 Anneyle 100 kız sahada buluştu

Torbalı Belediyesi’nin he yıl Anneler Gününde düzenlediği etkinliğin bu yıl ikincisi yapıldı. “Annemle Voleybol Oynuyorum” isimli etkinliğe katılım oldukça yoğundu. 2004 ve 2011 arasında doğan kız çocukları ve anneleri aynı takımda mücadele ettiler. “Annemle Voleybol Oynuyorum” organizasyonuna 100 anne ve 100 kız katıldı. Etkinlik öncesinde Torbalı Belediyesi tarafından Kır Kahvesi’nde bir kahvaltı programı düzenlendi. Kahvaltıdan sonra anneler ve kızları Belediye Kültür Merkezinin arka bahçesinde oluşturulan kum sahada takımlar haline maç yaptılar. Voleybol oynayanlar arasında Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’in eşi Arzu Görmez de vardı. Oldukça çekişmeli ve eğlenceli geçen maçlardan sonra bütün katılımcılara günün anısına birer madalya takdim edildi. Etkinlikten sonra anneler ve kızları hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Başkan Görmez: "Sevgi ve spor bir arada"

Anneleri ve kızlarını aynı takımda ve aynı sahada buluşturan etkinliğin son derece anlamlı olduğunu ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Çocuklarımız ve anneleri için alışılmışın dışında bir aktivite oldu. Katılımın öncekinden daha fazla olması da bizleri mutlu etti. Anneler Günü’nü spor yaparak ve eğlenerek geçirdiler. Kızlar ve anneleri arasındaki sevgi, dayanışma ve mücadele aynı sahadaydı. İlçemizde çok sayıda futbol ve basketbol sahası, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor aktivite alanları yaptık. Sporu sadece gençlere yönelik değil, özellikle bütün yaş gruplarını kapsayacak şekilde teşvik ediyoruz.” dedi.