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07 Temmuz 2018 18:11

100 bin TL’lik kabloları çalıp kayıplara karıştılar

İzmir’in Tire ilçesinde kurulum aşamasında olan bir güneş enerji santralinden 100 bin TL değerinde kablo çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

100 bin TL’lik kabloları çalıp kayıplara karıştılar

07 Temmuz 2018 18:11


Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 01.00 sıralarında Çayırlı Köyü Karşıyaka mevkiinde kurulum aşamasında olan bir güneş enerji santraline gelen 7 kişi, piyasa değeri en az 100 bin TL olan kabloları çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Firma yetkilileri olayın ardından jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri büyük bir titizlikle inceleme yaptı. Jandarma hırsızları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.


Öte yandan tesisin Elektrik Mühendisi Burak Yorgun, çalınan kabloların hırsızların hiçbir işine yaramayacağını, geri dönüştürülemeyeceğini de ifade etti.




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