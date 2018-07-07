100 bin TL’lik kabloları çalıp kayıplara karıştılar

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 01.00 sıralarında Çayırlı Köyü Karşıyaka mevkiinde kurulum aşamasında olan bir güneş enerji santraline gelen 7 kişi, piyasa değeri en az 100 bin TL olan kabloları çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Firma yetkilileri olayın ardından jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri büyük bir titizlikle inceleme yaptı. Jandarma hırsızları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Öte yandan tesisin Elektrik Mühendisi Burak Yorgun, çalınan kabloların hırsızların hiçbir işine yaramayacağını, geri dönüştürülemeyeceğini de ifade etti.