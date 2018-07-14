11 yaşındaki traktör sürücüsü hayatını kaybetti

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında Tire’ye bağlı Işıklı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Burhan Arslan (11) yönetimindeki 35 T4068 plakalı traktör Işıklı köyünde “Eski Yol” diye bilinen güzergahta seyir halindeydi. Mezarlık mevkiine geldiğinde yol kenarında tümsek noktaya çıkan traktör bir anda devrildi.

Kaza sonucu traktörün altında kalan 11 yaşındaki Burhan Arslan olay yerinde hayatını kaybederken, aynı traktörde yolcu olarak bulunan annesi Dilek Arslan (33) ve ablası Banu Arslan (12) ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 ambulansları ve AKS ekipleri tarafından alınarak Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

6. sınıfa gidiyordu

Burhan Arslan’ın ölümü başta ailesi olmak üzere köy halkını yasa boğdu. Olay yerine gelen çevre sakinleri gördükleri acı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadılar. Hayatını kaybeden talihsiz çocuğun Kireli Köyü Ortaokulu’nda 6. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.