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23 Ağustos 2018 15:06

112 helikopteri silaj makinesine düşen genci kurtarmak için tarlaya indi

İzmir’in Kiraz ilçesinde, bayram günü tarlada mısır silajı yapan bir kişi, silaj makinesine düşerek ağır yaralandı.

112 helikopteri silaj makinesine düşen genci kurtarmak için tarlaya indi

23 Ağustos 2018 15:06

Bölgeye hava ambulansı istenirken, 112 acil servis ekipleri, genç adamın hayatını kurtarmak ve kopan bacağının yeniden dikilmesi için helikopterle tarlaya indi.


Edinilen bilgiye göre olay, Kiraz ilçesine bağlı Olgunlar Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bayram günü tarlada mısır silajı yapmak isteyen 26 yaşındaki Tuncay Akdemir, dengesini kaybederek bacağını silaj makinesine kaptırdı. Akdemir’in sağ bacağı, kaza sonrasında diz bölgesinden koptu.



Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri dakikalarca uğraştı


Bağırma seslerini duyan ve silaj makinesinin yanında birlikte çalıştığı yakınları, hemen durumu 112 sağlık ekiplerine, haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri, Tuncay Akdemir’i silaj makinesinin içinden uzun süren uğraşlar sonucu çıkarttı. 26 yaşındaki Akdemir’e, ilk müdahalesinin ardından hava ambulansı istendi.



Helikopter tarlaya indi


Hava ambulansı kısa sürede düzlük bir tarlaya inerken, ağır yaralanan Tuncay Akdemir, daha sonra kopan bacakla birlikte 112 hava ambulansına alınarak İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Genç adamın sağlık durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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