112’yi gereksiz arayanlara ceza

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği Genel Başkanı Yaşar Gökbayrak, 112 Acil Yardım hattını gereksiz arayanlara, ya da asılsız ihbarda bulunanlara 250 TL para cezası uygulandığını söyledi.

Başkan Yaşar Gökbayrak, 112 Acil Yardım hattına yüzlerce asılsız ihbar yapıldığını söyledi. 2015 yılında yaklaşık 115 milyon çağrı yapıldığını ifade eden Gökbayrak, "Çağrıların 110 milyonu yani yüzde 96’sı asılsız çağrılardır. 2016 yılının ilk 9 ayında ise yapılan yaklaşık 65 milyon çağrının sadece 2 milyonunu gerçek acil çağrılar oluşturmaktadır" dedi.



250 TL ceza, tekrarlanırsa iki katı

2016 yılının ilk 9 ayında yapılan yaklaşık 65 milyon çağrının sadece 2 milyonunu gerçek acil çağrılar olduğunu ifade eden Yaşar Gökbayrak, gereksiz arayanlara 250 TL para cezası uygulandığını söyledi. Gökbayrak, "112 Acil Yardım hattında görevli çalışanlarımızı hakaret,taciz, küfür içeren ifadelerle de meşgul eden insanlara rastlıyoruz. Burada görevli arkadaşlarımız kamu görevlisi ve bu konuda yasal güvence altındadır. Yapılan taciz, hakaret, küfür içerikli konuşmalar sonucunda ağırlaştırılmış cezalar uygulanacaktır. Yapılan düzenlemeye göre 5326 sayılı Kabahatler Kanununa ve 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğine göre 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere il valileri tarafından 250 TL idari para cezası verilir. Tekrarı halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır" diye konuştu.