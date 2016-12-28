Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 11:29

112’yi gereksiz arayanlara ceza

112’yi gereksiz arayanlara ceza

28 Aralık 2016 11:29

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği Genel Başkanı Yaşar Gökbayrak, 112 Acil Yardım hattını gereksiz arayanlara, ya da asılsız ihbarda bulunanlara 250 TL para cezası uygulandığını söyledi.
Başkan Yaşar Gökbayrak, 112 Acil Yardım hattına yüzlerce asılsız ihbar yapıldığını söyledi. 2015 yılında yaklaşık 115 milyon çağrı yapıldığını ifade eden Gökbayrak, "Çağrıların 110 milyonu yani yüzde 96’sı asılsız çağrılardır. 2016 yılının ilk 9 ayında ise yapılan yaklaşık 65 milyon çağrının sadece 2 milyonunu gerçek acil çağrılar oluşturmaktadır" dedi.

250 TL ceza, tekrarlanırsa iki katı
2016 yılının ilk 9 ayında yapılan yaklaşık 65 milyon çağrının sadece 2 milyonunu gerçek acil çağrılar olduğunu ifade eden Yaşar Gökbayrak, gereksiz arayanlara 250 TL para cezası uygulandığını söyledi. Gökbayrak, "112 Acil Yardım hattında görevli çalışanlarımızı hakaret,taciz, küfür içeren ifadelerle de meşgul eden insanlara rastlıyoruz. Burada görevli arkadaşlarımız kamu görevlisi ve bu konuda yasal güvence altındadır. Yapılan taciz, hakaret, küfür içerikli konuşmalar sonucunda ağırlaştırılmış cezalar uygulanacaktır. Yapılan düzenlemeye göre 5326 sayılı Kabahatler Kanununa ve 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğine göre 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere il valileri tarafından 250 TL idari para cezası verilir. Tekrarı halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır" diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
5
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç