115 metro vagonu için 2 katlı yeraltı otoparkı

Yaklaşık 130 milyon liraya mal olacak tesiste, aynı anda 115 vagon park edebilecek. Büyükşehir, bu proje kapsamında Ozan Abay’daki su baskınlarını da bitirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan Evka 3-Bornova Merkez, Buca ve Fahrettin Altay-Narlıdere İstihkam Okulu hatları ile daha da genişleyecek olan metro sistemi için Metro ağında kullanılacak 95 yeni vagonun teminini yaparken, diğer yandan da bu araçların depolama ve bakımları için yeni tesis çalışmalarını son hızla sürdürüyor.

İzmir Metrosu’nun 4. aşaması olan Fahrettin Altay-Narlıdere hattının temelini atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzatılacak Narlıdere hattında kullanılmak ve yolcu konforunu artırırken mevcut sefer aralığını da 90 saniyeye kadar düşürebilmek amacıyla satın aldığı 95 adet metro aracı için yapılan Halkapınar Yeraltı Depolama Tesisine büyük önem veriyor. Boyları 21 metre ile 28 metre arasında değişen ve toplam yüzey alanı 50 bin metrekare olan 670 adet diyafram duvar imalatının tamamladığı bu dev metro otoparkında kazı ve betonarme işlerine başlandı. Trenlerin metro hattından Şehitler Caddesi altında bulunan yer altı deposuna ulaşımını sağlayacak olan tünellerin yapımı devam ediyor.

Su baskınları da bitecek

Proje kapsamında Mersinli Mahallesi 2844 Sokak üzerinde bulunan Ozan Abay Altgeçidinde mevsimsel olarak yaşanan su baskınlarını önlemek amacıyla Kocasu Deresine terfi merkezi de yapılıyor. Terfi merkezi ile Kocasu deresinden gelecek olan yağmur suları, toplam 6000 lt/sn debiye sahip 6 adet pompa ve 110 cm çapındaki borularla metro hatlarının altından geçerek Arap Deresine ulaştırılacak. Sadece bu imalatlar için toplam 10,5 milyon TL harcanacak ve terfi merkezinin tamamlanmasının ardından Ozan Abay Altgeçidinde yaşanan su baskınları yaz sonu son bulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yer altı Vagon Otoparkı, yağmur suyu ile ilgili proje hariç, yaklaşık 130 milyon liraya mal olacak.

2 katlı, 115 vagon kapasiteli

Her geçen gün genişleyen İzmir Metrosu filosunun bakım ve depolanması için Atatürk Stadı önü ile Şehitler Caddesinden başlayıp Osman Ünlü Kavşağı ve Halkapınar metro depo alanına uzanan bölgede oluşturulacak yeni tesis, 115 vagon kapasiteli olacak. Toplam 15 bin metrekarelik alanda 2 katlı olarak inşa edilecek yer altı bakım ve depolama tesislerinde, ortamı havalandırmak ve herhangi bir yangın anında oluşan dumanı tahliye etmek için jet fan ve aksiyel fanlardan oluşan havalandırma sistemi kurulacak. Periyodik bakımın yapılacağı yükseltilmiş hatların bulunduğu bölümde ise araç ve parça bakımı yapmak üzere basınçlı hava sistemi oluşturulacak. Tesisin dışında araçların hareketli olarak yıkanmasını sağlayacak otomatik tren yıkama sistemi de kurulacak. Ulusal yangın yönetmeliklerine uygun olarak bina içi sulu yangın söndürme sistemi (dolap sistemi), sprinkler (yangın söndürme sistemi) sistemi ve itfaiye dolum ağzı yapılacak. Yeraltı araç depolama tesisinde trafo merkezi ve trenlerin enerjisini sağlayan 3. ray sistemi de oluşturulacak. Ayrıca tesise yangın algılama-ihbar, kamera ve scada sistemleri de kurulacak.