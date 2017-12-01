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01 Aralık 2017 10:03

12 yaşında 25. altın madalyasını kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin buz patenindeki yeni yıldızı Efe Çetiz, kariyerine bir altın madalya daha ekledi.

12 yaşında 25. altın madalyasını kazandı

01 Aralık 2017 10:03

12 yaşındaki Efe, Slovenya’da yapılan ve 12 ülkeden 307 sporcunun yarıştığı Skate Celje Yarışmasında şeref kürsüsünün en üst basamağına çıktı.


Türkiye, buz pateninde yıllardır özlemini duyduğu başarılara İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yetiştirdiği sporcularla ulaşıyor. “Basic Novice A Boys” kategorisinde yarışan İzmirli Efe Çetiz, Slovenya’da düzenlenen uluslararası yarışmada altın madalyayı kazanarak bayrağımızı göndere çektirdi. Celje şehrinde düzenlenen ve 12 ülkeden 307 sporcunun mücadele ettiği Skate Celje Buz Pateni Yarışmasında başarılı bir performans sergileyen Efe Çetiz, “Basic Novice A Boys” kategorisinde ülkemize altın madalyayla döndü.


Kariyeri boyunca katıldığı her yarışmada derece alarak başarı basamaklarını bir bir tırmanan 12 yaşındaki Efe Çetiz’in topladığı 29 madalyadan 25’i altın.




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