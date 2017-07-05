12 yıllık dava yine ertelendi

Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Bergama ilçesinde, 5 Haziran 2005 tarihinde yaşanan olayda, Dünya Çevre Günü’nü Bergama Çamköy’de kutlamak isteyen çevrecilere, iddialara göre Koza Altın Şirketi çalışanları taşlı ve yumurtalı bir saldırı yaptı. Davanın 30. celsesi ise Bergama 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Polisin sıkı güvenlik önlemi aldığı duruşmaya çok sayıda kişi katıldı.

Karar çıkması beklenen mahkeme, 26 Ekim tarihine ertelendi. 12 yıl süren davada sorumluluğu bulunanlarında yargılanması gerektiğini ifade eden Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engel, "Bu olayın üzerinden 12 yıl geçti. Soruşturma aşaması 5 yıl sürdü. Maden sahibi Akın İpek o yıllarda korundu ve bu sebeple soruşturma uzadı. Biz 5 Haziran 2005’te geleneksel haline getirdiğimiz etkinliğimizi mülki amire bir gün önceden haber vermiştik. O gün oraya vardığımızda karşı taraf koli koli yumurta ve taşlar biriktirerek hazırlık yapmıştı. Biz Çamköy’e gitmek istediğimizi söyledik; ancak taşlı, yumurtalı engellemeyle karşılaştık. Yaralanan arkadaşlarımız oldu. Bu yargılamanın bu kadar uzamaması gerekiyordu” dedi.

"12 yıldır aradığımız adaleti bugünde bulamadık" diyen Engel, "26 Ekim’de tekrar adaleti aramak için buraya geleceğiz. İki elimiz iki yakalarında. Başta Akın İpek olmak üzere bu davayı 12 yıl uzatan Adalet Bakanlığındaki sorumluların da bu süreçte tespit edilip yargılanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Mahkeme sonrası açıklama yapan avukat Arif Ali Cangı de, "Çevre hareketine yönelik saldırının davasında bu celse biter diye tahmin etmiştik; ama hala bitmedi. 5 Haziran 2005’te her şeye hakim olduğunu düşünenler şuanda kaçak. Biz buradayız. Adalet arayışımız devam ediyor. Bu saldırının çevre hakkının korunması, doğa hakları ve sağlıklı yaşama hakkına yönelik bir saldırı olduğunu farkındayız. Saldırı bize yapıldı ancak asıl gözdağı Türkiye ekoloji hareketine verildi. Bu davayı takip edeceğiz ve bu davadan adalet çıkartacağız" ifadelerini kullandı.