1.4 milyar insan İzmir'i izleyecek

4 milyar insana ulaşacak. On gündür Türkiye'de çekimler yapan ve dünyada Çince konuşan milyonlarca insana ulaşan Çin Devlet Televizyonu CCTV muhabirleri, mikrofonu bu kez İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'e uzattı, özel bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda hem İzmir'in hem Türkiye'nin tanıtımı yapılırken, özellikle İpek Yolu'nun canlandırılmasına ilişkin İzmir'in önemi vurgulandı.

Bu yıl Çin'de Türkiye Turizm Yılı ilan edilmesinin ardından bu ülkeyi yakın markaja alan ve dijital medya kampanyası başta olmak üzere çok özel çalışmalar gerçekleştiren İZTO, emeğinin meyvesini almaya başladı. Dünyanın en güçlü ve en fazla kitleye hitap eden televizyon kanallarından biri olan Çin Devlet Televizyonu CCTV, İZTO'ya gelerek Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile söyleşi yaptı. Çinli gazeteciler İZTO Ticaret Tarihi Müzesi'ne de büyük bir ilgi göstererek Özgener'le birlikte tarihe bir yolculuk gerçekleştirirken, Özgener konuşmasında İzmir'e özel bir sunum gerçekleştirdi.

Bakan Albayrak'la da görüştüler

Yaklaşık 10 gündür İstanbul, Ankara ve Kapadokya'da ziyaretlerde bulunan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrakla da görüşen CCTV ekibi, dördüncü destinasyon olarak İzmir'i seçti. Çekim ekibini karşılayan Mahmut Özgener'e Çinli gazeteciler özellikle iki ülke arasında gerçekleştirilebilecek işbirliği olanaklarını ve tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesine İzmir'den gelebilecek katkıları sordular.

1 trilyon dolarlık yatırımdan İzmir de pay alacak

Kilometrelerce uzakta olsa da iki kültürün arasında müthiş benzerlikler bulunduğunu vurgulayan Özgener, “Türkler ve Çinliler, iki kadim medeniyetin temsilcisidir. Bağlarımız çok çok eski. Aramızda tarihi bir bağ var, o bağın adı da İpekyolu. Şehrimiz Akdeniz ile Ege'nin birleştiği bir rota üstünde, İpekyolu'nu Avrupa'ya bağlayan noktada. Çin Devlet Başkanı tarafından başlatılan Kuşak ve Yol Projesi bu kapsamda ülkemiz için çok önemli. Bu proje de bizi çok heyecanlandırıyor” dedi. İpek Yolu'nun canlanması ile İzmir'in de daha stratejik bir konuma geleceğini ifade eden Özgener, toplam 1 trilyon dolarlık yatırımı, 3 milyarı aşkın nüfusu ve 65 ülkeyi kapsayan bu devasa projeden dolayı Çin Devlet Başkanı Ji Jinping'e de teşekkürlerini sundu.

Çin'e özel çalışmalar

Bu proje sayesinde kültür ve turizm işbirliğinin de hedeflendiğini anımsatan Özgener, Oda olarak da bu konuya özel önem verdiklerini dile getirerek, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Çin'de dijital medya kampanyası yürüttüklerini ve pek çok takipçi kazandıklarını aktardı. Çin'in İzmir'e ticaret konsolosu atamasının da kente verdiği önemin göstergesi olduğunun altını çizen Özgener, Oda olarak yaz başından Yunus Emre Enstitüsü ile işbirliği göstererek pek çok Çinli sanatçıyı ve sosyal medya fenomenini ağırladıklarını kaydetti.