1,5 milyarlık Körfez taramasına tüp geçit molası

Tüp geçidin projelendirildiği şekilde yapılması durumunda, Büyükşehir tarafından açılacak 13,5 km uzunluğundaki sirkülasyon kanalıyla sağlanacak yüzde 40’lık iyileşmenin yüzde 10’a düşeceğini açıklayan Başkan Kocaoğlu, "Yüzde 10 için böylesine büyük bir yatırım birden bire yapılmaz. O yüzden bu iş netleşinceye kadar, biz büyük yatırım işimizi askıya aldık. Şimdilik 2.5-3 milyon metreküp tarama yapabilecek kadar duba ve iş makinesi alarak devam edeceğiz. Ne zaman Bakanlık iyileştirme için 17 milyon metreküplük taramanın ihalesine çıkar, o zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi de 13,5 km’lik sirkülasyon kanalının ihalesine çıkacaktır. Boşa kürek sallayacak halimiz yok" ifadelerini kullandı.

Yatırım hamlesini aralıksız sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 2 milyar 176 milyon 209 bin TL’lik 2018 bütçesinin yüzde 35’ini yatırımlara ayırdı. Yeni yılda 761 milyon 673 bin liralık yatırım yapmayı planlayan İZSU’nun 2018 yılı faaliyetlerinde öne çıkan çalışmalar arasında “Yüzülebilir Körfez” hedefiyle yürütülecek proje ile arıtma, kanal ve içme suyu yatırımları yer aldı. 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı’nın görüşüldüğü İZSU Genel Kurulu’nda, Ocak ayından geçerli olacak yeni su tarifesi de onaylandı. İzmir’de 0-20 metreküp arasındaki suyun metreküp fiyatı 4.58 TL, 20 metreküp üzerindeki suyun metreküp fiyatı ise 10.21 TL oldu.

Büyük şehirlerde en ucuz su İzmir’de

İZSU Genel Kurulu’nda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, muhalefet grubunun fiyat politikası konusundaki eleştirilerini yanıtlayarak diğer kentlerle kıyaslama yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sisteme "arıtma yapmadan temiz su vermediğini" hatırlatan Başkan Kocaoğlu, "Merkezi bitirdik, şimdi köylerde paket arıtma yapmaya başladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi kişi başına 69 litre atıksu arıtıyor, İstanbul Belediyesi 34 litre, Ankara Belediyesi ise sadece 6 litre.. Gerisini artık siz değerlendirirsiniz" şeklinde konuştu. Başkan Aziz Kocaoğlu, İstanbul’un her ay enflasyona göre zam yaptığını da hatırlattı.

İzmir’de 2018’den geçerli olacak yeni fiyat tarifesine göre 20 metreküp suyun fiyatı 91,60 TL olurken, bu rakam İstanbul’da 107,70 TL, Ankara’da ise 117,40 TL oldu.

Konut dışı tarifeler dikkate alındığında ise 20 metreküp suyun bedelinin İzmir’de 210,60 TL, İstanbul’da 215,40 TL, Ankara’da 299 TL olduğu açıklandı.

Yine kendimiz yapacağız

Toplantıda Yüzülebilir Körfez Projesi’ne ilişkin bilgi de sunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı şunları söyledi:

"Yüzülebilir Körfez Projesi, sadece ve sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve İZSU’nun projesidir. Bu proje limanla da bağlantılı olduğu için, liman kanalının derinleştirilmesi ayağında, işletmeci kurum Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’yla ortak yapılmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu alınmış, yapılacak hizmetlerin proje çalışması için ihaleye çıkılmıştır. İhale süreci devam etmekte. Biz iki yol izliyoruz. Birincisi İZSU’ya 2018 yılında alacağımız makine ekipmanla, kendi işletme olanaklarımızla devam etmek.. Nasıl ki Homa Dalyanı’nı kurtardık; Bostanlı Deresi ve Atatürk OSB derelerinde temizlik yapıyoruz.. Bu projeyi de öyle yapacağız. İZSU Genel Müdürlüğü’nün bütçesiyle ortalama 2.5-3 milyon metreküp çamuru çıkarıp rehabilite ederek geri dönüşüm sağlamayı düşünüyoruz.”

Boşa kürek sallanmaz

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yüzülebilir Körfez Projesi ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın İzmir Körfez Geçişi Projesi’nin çakıştığını belirten Başkan Kocaoğlu, "Aynı müşavirlik firması hem körfez ÇED raporunu hem de tüp geçit ÇED raporunu hazırladı. Orada görüldü ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi 1,5 milyar TL para harcayarak 13,5 km uzunluğunda, 22 metre genişlikte ve 8 metre derinlikte sirkülasyon kanalı açtığında, körfez suyu sirkülasyonu yüzde 40 artacak. Biz bu yatırımı yapalım ancak, ÇED raporuna göre projelendirildiği şekilde tüp geçit yapılırsa, bizim yüzde 40’lık iyileşmemiz yüzde 10’a düşüyor. Yüzde 10 için böylesine dev bir yatırım birden bire yapılmaz. Anlamlı değildir. Tüp Geçit ÇED’inde de tekrar yüzde 40’a çıkması için bir çalışma yapılıyor. Eğer tüp geçit bizim yapacağımız iyileştirmeyi engellemeyecekse, deniz dibinde 17 milyon metreküplük tarama yapılması gerekecek. O yüzden bu iş netleşinceye kadar biz büyük yatırım işimizi askıya aldık. Şimdilik itibariyle, alacağımız iş makineleri ve kurduğumuz ekiple iyileştirmeye devam edeceğiz. ‘Bu kentin geleceği için bir avuç çamur alsam da kazançtır’ diyerek 2.5-3 milyon metreküp çamuru çıkartıp rehabilite ederek yolumuzu sürdüreceğiz. Ne zaman tüp geçit ihaleye çıkar ve iyileştirme için 17 milyon metreküplük taramanın da ihaleye çıktığını görürsek, o zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi 13,5 km’lik sirkülasyon kanalının ihalesine çıkacaktır. Boşa kürek sallayacak halimiz yok" ifadelerini kullandı.

Bu kurumu kirletemezsiniz

Muhalefet grubunun 2016 yılındaki Sayıştay raporlarını hatırlatarak gündeme getirdiği "dere ıslahları Büyükşehir’in görevi" şeklindeki iddialarına da yanıt veren Aziz Kocaoğlu, “İZSU kimin? İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin. Sermayesi kimin? İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin. Sayıştay yolsuzluk var mı, para doğru kullanılmış mı buna bakar. Kanalizasyonu, dere ıslahını kimin yaptığına bakmaz. Sayıştay’da belirtilen hususlar İZSU’nun iftihar meselesidir. Diğer kurumların Sayıştay raporunda çıkan maddeleri bir okusanız.. 14 seneye yakın belediye başkanıyım. Bu kurumu kirletemezsiniz. Bu kurum tescilli namusludur. Bu kurum oradan buradan söylenenlerle kirlenmez” şeklinde konuştu.

İZSU 2018’de neler yapılacak?

- 1000 kilometre uzunluğunda içme suyu şebeke ve iletim hattı yapılacak.

- 90 kilometre uzunluğunda branşman hattı yenilenecek.

- 245 kilometre içme suyu şebekesi yenilenecek.

- 120 kilometre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı yapılacak.

- 20 kilometre uzunluğunda dere ıslahı ve korkuluk yapılacak.

- 40 kilometre uzunluğunda yağmur suyu projeleri tamamlanacak.

- 1635 kilometrelik kanal hattı temizlenecek.

- 100 kilometre uzunluğunda yağmur suyu ızgarası yapılacak.

- 167 kilometre uzunluğunda kanal hattı bakım, onarım ve yenilenmesi yapılacak.

- Derelerdeki temizliklerde 350 bin ton malzeme çıkarılacak ve 600 kilometre bakım ve temizlik yapılacak.

- 20 kilometre kısa metrajlı kanalizasyon hatlarının imalatı yapılacak.

- 100 kilometre yağmur suyu şebeke ve toparlayıcı hatlar yapılacak.

- 50 bin adet mevcut yağmur ızgaraların bağlantı kollarının temizliği gerçekleştirilecek.

- 90 kilometre branşman yenilemesi ve 245 kilometre içme suyu şebekesi yenileme çalışması yapılacak.

- Dikili, Yeni Şakran, Selçuk, Kiraz, Beydağ ve Kemalpaşa Halilbeyli atık su arıtma tesislerinin yapımı için çalışmalar sürdürülecek.

- Halkapınar Su Fabrikası’na Genel Müdürlük hizmet binası için yapılacak.

- İzmir Körfezi su kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek. Yüzülebilir Körfez hedefiyle tarama çalışmaları yapılacak.

- İçme suyu arıtma tesisi projelerine devam edilecek.

- Bostanlı Barajı İnşaatı’na başlanacak.

- Menemen Arsenik Arıtma Tesisi imalatı yapılacak.

- Mordoğan İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi imalatının yüzde 19’u, Çandarlı Göleti Paket Arıtma Tesisi imalatının yüzde 14’ü, Foça, Yeni Foça ve Musabey Kuyuları Arıtma Tesisi imalatlarının yüzde 40’ı tamamlanacak.