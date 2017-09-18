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18 Eylül 2017 12:54

15 Temmuz şehidinin babası ile gazi kardeşi öğrencilerin yanında

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen Onur Ensar Ayanoğlu’nun adını taşıyan okul da yeni eğitim dönemine başladı.

15 Temmuz şehidinin babası ile gazi kardeşi öğrencilerin yanında

18 Eylül 2017 12:54

Şehidin babası ile gazi kardeşi Oğuz Ayanoğlu, öğrencileri yeni eğitim öğretim döneminde yalnız bırakmadı.


İzmir’in Torbalı ilçesinde öğrenciler ders başı yaparken, okulların resmi açılış töreni Şehit Onur Ensar Ayanoğlu ile Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Eser İmam Hatip Ortaokulunun binasında yapıldı. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Onur Ensar Ayanoğlu’nun babası İhsan Ayanoğlu ve 15 Temmuz’da gazi olan Ayanoğlu’nun kardeşi Oğuz Ayanoğlu da açılış törenine katıldı. Törende ayrıca Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Emniyet Müdürü Zeki Oğuz Kesen, Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun, Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Buluş, Müftü Vekili Harun Kır, 15 Temmuz şehidi Onur Ensar Ayanoğlu’nun babası İhsan Ayanoğlu ve 15 Temmuz’da gazi olan Ayanoğlu’nun kardeşi Oğuz Ayanoğlu açılışta hazır bulundu. Dilek ve temennilerle başlayan açılış programında sporcu öğrenciler de adeta şov yaptı.



2 yılda 300 derslik yapılacak


Öte yandan, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun, “Geçtiğimiz yıl hem yatırımlar hem de sınavlarda başarılı bir dönem geçirdik. İlçemiz için birçok okulun inşa edilmesini sağladık ve birçok projeyi de yatırım planına dahil ettik. Yeni dönemde de aynı tempoda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


Torbalı’ya yeni müjdeler veren Kaymakam Otcu ise “Yeni eğitim öğretim yılını kutluyorum. Torbalı’da eğitim alanındaki sorunları en aza indirmek için çabalıyoruz. İkili eğitimden tekli eğitime geçmek istiyoruz. Bunu valimizle de görüştük. Eksiklerimizi söyledim. 2 yılda Torbalı’ya 300 derslik sözü aldım” diye konuştu.




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