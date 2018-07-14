15 Temmuz şehitleri anısına Aliağa’da futbol turnuvası

15 Temmuz ihanet kalkışmasında ikinci yıl dönümünde, hayatını kaybeden şehitlerin anısına Aliağa’da düzenlenen turnuvaya dört farklı takımdan 64 sporcu katıldı. Turnuvaya, Aliağa Spor FK, Aliağa Göztepe Futbol Okulları, Foça Turkuaz ve Bayraklı Altınordu Futbol Okullarının 2008-2009 ve 2010 kategorilerindeki futbolcuları şampiyonluk için centilmence mücadele etti. Sahada ter döken futbolculara saha dışından destek veren aileler de zaman zaman heyecanlı anlar yaşadı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Tesislerinde çekişmeli anlara sahne olan turnuva, Bayraklı Altınordu Futbol Okulları ile Aliağa Göztepe Futbol Okulları’nın final maçı ile son buldu. Aliağa Göztepe Futbol Okulları, normal süresi 1-1 biten final karşılaşmasında rakibini penaltı atışları ile mağlup etti ve turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuva sonunda birinci olan Aliağa Göztepe Futbol Okulları’na kupasını Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz takdim etti. İkinci olan Bayraklı Altınordu Futbol Okulları da kupasını Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın elinden aldı. Üçüncü olan Aliağa Spor FK’ya ise kupasını Aliağa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Serkan Ataman verdi.

Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, turnuva sonunda katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha derin rahmet ve minnet duygularıyla anıyor, hatıralarını yaşatıyoruz. Allah, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."