15 Temmuz'daki duruşuyla bilinen başsavcıya gazetecilerden ziyaret

5 yıldır bir sivil insiyatif olarak başlayan ve yeni gönüllü üyeleriyle büyümeye devam eden İzmir Medya Platformu'nun üyeleri, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cülerin gözaltına alınması için emniyete yazı yazan ilk savcı olarak bilinen İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'i ziyaret etti.

İzmir Medya Platformu, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve siyasilerle buluşmaya devam ediyor. Platformun üyeleri, son olarak da Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'ndan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan ve 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin gözaltına alınması için emniyete yazı yazan ilk savcı olarak bilinen Ömer Faruk Aydıner'i makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette üyeler, yeni atanan Aydıner'e başarı dileklerinde bulundu.

Kendisinin de Basın İlan Kurumu (BİK) yönetiminde bulunması dolayısıyla basının sorunlarını yakından bildiğini ve basına çok önem verdiklerini dile getiren İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, her zaman şeffaf olacaklarını ve kamuoyunu aydınlatma konusunda basını her zaman bilgilendireceklerini belirterek, "İzmir Adalet Sarayı'ndaki hakim, savcı ve personelin katkılarıyla; İzmir'i Türkiye'nin en adaletli, en güzel, doğru ve hızlı karar alınan bir ili haline getireceğiz" dedi.

İzmir Medya Platformu'nun kentin her kesim ve görüşten gazetecilerden oluşmasının önemli olduğuna dikkat çeken Aydıner, "Basında böylesine farklı görüşlerden gazetecilerin bir araya gelmesini ülkemizin geleceği adına önemli görüyorum. İzmir Medya Platformu ile daha yakın işbirliği içinde olmaktan büyük memnuniyet duyarım" diye konuştu.

İzmir Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan ise İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'e hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, "Basın olarak haber konusunda sayın başsavcımızın gösterdiği duyarlılığa teşekkür ediyoruz. İzmir Medya Platformu olarak kendileriyle bundan sonra daha yakın işbirliği içinde olacağız" diye kaydetti.