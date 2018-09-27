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15 yaşındaki Pınar'dan üç gündür haber yok, ekipler her yerde arıyor

İzmir’in Tire ilçesinde, okula gitmek için evden ayrılan 15 yaşındaki lise öğrencisi Pınar Ezgi’den üç gündür haber alınamıyor.

İzmir'in Tire ilçesinde, okula gitmek için evden ayrılan 15 yaşındaki lise öğrencisi Pınar Ezgi'den üç gündür haber alınamıyor.


Edinilen bilgiye göre, Pınar Ezgi (15) üç gün önce Tire'nin Bahçekahve semtinde oturan dedesi Kadir Ezgi'nin evinde kaldı. Salı sabahı dedesinin evinden okula gitmek üzere sabah 08.00'de sıralarında çıkan Pınar Ezgi'den bir daha haber alınamadı. Pınar Ezgi'nin babası Selim Ezgi, "Biz Tire merkezde değil ovada oturuyoruz. Pınar pazartesi günü dedesinin evinde kaldı. Sabah 'okula gidiyorum' diye evden çıkmış. Ben dün saat 15.00'te okuldan almak için okuduğu okula gittim. Kızımın okula hiç gelmediğini öğrendim. Hemen Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdik. Daha sonra jandarmaya ifade verdik" dedi.


Durumdan haberdar olan polis ve jandarma ekipleri de şimdi her yerde genç kızı aramaya başladı.

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