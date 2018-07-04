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04 Temmuz 2018 10:12

1,5 yaşındaki Rüya için komandolarda devrede

İzmir’in Tire ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ve anneannesini bulmak için çalışmalar gece geç saatlere kadar devam ederken, minik Rüya ve anneannesi için komandolarda devreye girdi.

1,5 yaşındaki Rüya için komandolarda devrede

04 Temmuz 2018 10:12

Öte yandan jandarmanın, 1,5 yaşındaki Rüya’nın anneannesi tarafından da kaçırılabileceği ihtimalini de düşündüğü öğrenildi.


Tire ilçesine bağlı Derebaşı Mahallesi’nde meydana gelen olay, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Fatma Yenigün (56) ile torunu 1,5 yaşındaki Rüya Çelik, sabah saatlerinde evden ayrıldı. Yenigün ve 1,5 yaşındaki Çelik’ten bir daha haber alınamadı. Son günlerde yaşanan olaylar üzerine durum hemen jandarmaya bildirildi. Jandarma ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Güvenlik güçlerinin arazide geniş çaplı araması gece geç saatlere kadar devam etti.



Komandolarda araziyi didik didik etti


Öte yandan, arama ve kurtarma çalışmalarına komandolarda katıldı. Araziye dağılan deneyimli komandolar, minik Rüya ve anneanesine dair biz aradı. Geç saatlere kadar devam eden aramalarda, uzman köpeklerden de yardım alındı.


Aramalarda ise bir müddet ara verilmişti. Havanın aydınlatılmasıyla da aramaların genişletildiği bildirildi. Bölgeye dün olduğu gibi bugünde dronelerin ve komandoların yönlendirildiği öğrenildi.



Anneannesi mi kaçırdı


Öte yandan, kaybolan 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ve anneanesi Fatma Yenigün ile ilgili bazı iddialar ortaya atılmıştı. Rüya’nın ailesi, bebeklerinin anneanne Fatma Yenigün tarafından da kaçırılabileceğini iddia etmişti. Bunun üzerine ise jandarmalarda soruşturmayı genişletti.




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