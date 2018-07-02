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02 Temmuz 2018 14:44

16 ülkeden satranç sporcusunun katıldığı turnuva son buldu

İzmir’in Çeşme ilçesinde, bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Çeşme Open Satranç Turnuvası, ödül töreni ile sona erdi.

16 ülkeden satranç sporcusunun katıldığı turnuva son buldu

02 Temmuz 2018 14:44


39’u unvanlı, 16 ülkeden 727 satranç sporcusunun katıldığı ve 26 Haziran Salı günü başlayan 6. Uluslararası Çeşme Open Satranç Turnuvası, oldukça çekişmeli geçen maçların ardından yapılan ödül töreniyle sona erdi.


Ödül töreninde bir konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Uluslararası Çeşme Open Satranç Turnuvası’na emeği geçenlere ve turnuvaya katılan satranç sporcularına teşekkür etti.


Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay’ın başka programı olması nedeniyle katılamadığı ödül törenine kendisini temsilen katılan TSF Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Solakoğlu da yaptığı konuşmada, turnuvaya geçen yıla göre katılımın daha yüksek olduğuna dikkat çekti.


Yapılan konuşmaların ardından ödül törenine geçildi ve dereceye girenlere ödülleri verildi. Uluslararası turnuvada, Azerbaycan’dan Rashad Zeynallı ise IM (Uluslararası Usta) unvanı kazandı.




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