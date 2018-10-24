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16 yaşındaki genç kazada ölmüştü, yürek burkan ayrıntı ortaya çıktı

İzmir’in Aliağa ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Fatih Arslan toprağa verilirken, Arslan’ın dedesinin de iki yıl önce motosiklet kazasında öldüğü ve dedesiyle aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Fatih Arslan toprağa verilirken, Arslan'ın dedesinin de iki yıl önce motosiklet kazasında öldüğü ve dedesiyle aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı.


Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Fatih Arslan ile arkadaşı Cumali T., kamyonetle çarpışmış ve kaza sonrası sürücü Arslan ölmüş, yolcu koltuğundaki arkadaşı ise yaralanmıştı. 16 yaşındaki gencin ölümü ilçeyi yasa boğarken, Fatih Arslan için cenaze töreni düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı cenazede, talihsiz gencin törenine son kez katılan arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı. Arslan, Aliağa Merkez Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.



Aynı kaderi paylaştılar: Dedesi de motor kazasında ölmüş


Arslan'nın cenazesine; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Belediye Başkan yardımcısı Mehmedali Özkurt, Aliağa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hayati Yavuz, siyasi parti temsilcileri, ailesi, okul müdürleri, öğretmenleri, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Öte yandan 16 yaşındaki gencin ölümünün ardından başka bir ayrıntı ortaya çıktı. 16 yaşındaki Fatih Arslan'ın dedesinin de iki yıl önce motosiklet kazasında hayatı kaybettiği öğrenildi. Arslan'ın dedesi ile aynı kaderi paylaşması ise herkesi duygulandırdı.

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