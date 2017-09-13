16 yaşındaki genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşayan Aygün ailesinin 16 yaşındaki kızları Latife Aygün, iddiaya göre çarşıya gitmek için evden çıktı. Genç kızın annesi Sevda Aygün (36) bir müddet kızıyla telefonda görüştü ancak beşinci kez aradığında kızına ulaşamadı. Gece saat 01.00’e kadar kızlarına ulaşamayan aile hemen karakola gitti. Kızlarının durumundan endişe ettiklerini belirten aile, 4 günden bu yana Latife’den gelecek bir haber bekliyor.

Kızlarının pazar günü evden banyo yapıp çıktığını anlatan anne Sevda Aygün, “Önce babaannesine gideceğini, oradan da çarşıya ineceğini söyledi. Babaannesine geldiğinde bir müddet yatmış, yanında 5 TL’si varmış, babaannesi de 10 TL vermiş çarşıya gidecek diye ve sonra evden ‘Allahaısmarladık, ben gidiyorum’ diyerek çıkmış. Biz de o esnada pazara gitmiştik, aradım babaannesine çay içmeye gittiğimizi, onun da gelmesini söyledim. ‘Anne sen git ben geleceğim’ dedi. Sonra bir daha aradım, telefonu kapalı, ulaşamadım. Gece 01.00’e kadar bekledik ses yok, dayanamadım ağladım. Eşim geldi, karakola gittik” dedi.

Acılı anne, olaydan 3 hafta önce bir düğünde uzaktan bir akrabalarının oğlunun kızını gördüğünü, göz koyduğunu ve ondan şüphelendiklerini dile getirdi. Anne Aygün, evlerinin yakınındaki sitelerde bulunan güvenlik kayıtlarına baktıklarını ve o kişinin arabasının kızlarının evden çıktığı anda kamera kayıtlarında göründüğünü iddia etti.

Gözyaşları içinde kızına seslendi

Gözyaşları içinde kızına seslenen anne Aygün, “Canım kızım yapma, gel okulunu bitir. ‘Anne ben okuyacağım, ben evlenmeyeceğim’ diyordun. Sen erkek gibiydin her şeyi bana anlatıyordun, bunu niye anlatmadın. Perişanım kızım, ne olur gel. Sen benim halimi biliyorsun. Ekmek su yiyemiyorum. Gel, çocuklara bakamıyorum gel. Ölürüm senin için ölürüm gel. Beni seviyorsan gel kızım. Ben seni kimseye bırakmam. Kendimi öldürürüm gene alırım seni” diye konuştu.

Acılı anne, kızının böbrek hastası olduğunu ve sağlık durumunun iyi olmadığını da sözlerine ekledi.

“Belki kestiler, belki öldürdüler”

Mobilya işiyle uğraşan baba Gazi Aygün (40) ise, uzaktan akrabaları olan gençten şüphelendiklerini söyleyerek, zaman zaman birilerinden şikayetlerini çekmeleri halinde kızlarını geri vereceklerine dair telefonlar aldıklarını öne sürdü. Baba Aygün, şüphelendikleri ailenin evlerine giderek konuştuklarını ancak kızlarını bulamadıklarını belirterek, “Yıllar geçmiş ben kızıma emek harcamışım, ya sen benim kızımı niye hiç ediyorsun. Senin oğlun cezaevine girmiş çıkmış. Kızımın nerede olduğunu bilmiyoruz. Belki kestiler, belki öldürdüler. Pazar günden bu yana haber alamıyorum. Kaç gün geçti kızım ortada yok” dedi.