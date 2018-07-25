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25 Temmuz 2018 09:59

17 bağışçı, 6 bin 700 metrekare arsayı okul için bağışladı

İzmir’in Ödemiş ilçesinin yaklaşık 20 bin nüfuslu Zafer Mahallesi’nde, giderek sorun haline gelmeye başlayan ilkokul ihtiyacı, 17 bağışçının 6 bin 700 metrekarelik arsayı bağışlamasıyla çözüm yoluna girdi.

17 bağışçı, 6 bin 700 metrekare arsayı okul için bağışladı

25 Temmuz 2018 09:59


Ödemiş ilçesi bağlı hızla büyüyen Zafer Mahallesi’nde, ilkokul ihtiyacının giderek artması üzereine bağışçılar harekete geçti. 17 bağışçı da, elinin taşın altına koyarak Adnan Menderes Bulvarındaki odun ve kömür depolarının bulunduğu alanın yanındaki atıl halde bulunan 6 bin 700 metrekarelik bir araziyi belediyeye bağışladı. Bağış ve tapu tahsis işlemlerinin ardından ise bağışçılara teşekkür belgesi dağıtım töreni düzenlendi.


Kültürpark alanında yapılan törene, Kaymakam Celil Ateşoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahaddin Gengörü, ilçe tapu müdürü Ethem Yalçın, mahalle muhtarı Mehmet Karaceviz ve daire amirleri ile mahalle muhtarları katıldı. Bağışlanan arazinin, eylül ayında yapılacak meclis toplantısının ardından milli eğitime tahsis edileceği belirtildi.




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