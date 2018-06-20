17 bin 500 zeytin ağacı burs olacak

Her yıl 600 üniversite öğrencisine burs sağlamak amacıyla mülkiyetinde atıl durumda bulunan 175 bin metrekare tarım arazisinde 17 bin 500 zeytin ağacı dikme çalışmalarını süratle sürdüren Buca Belediyesi, 106 bin metrekarelik arazide çalışmalarını tamamladı.

Buca Belediyesi sosyal belediyecilikte fark oluşturan projesi “Eğitime Zeytin Dalı”nda ikinci etap fidan dikimlerine başlıyor. Mülkiyetinde olan ancak yıllardır boş duran, ilçenin 5 köyündeki 175 bin metrekarelik tarım arazisinde yapılan zeytin fidanı dikimlerinin birinci etabında 106 bin metrekarelik bölümü tamamlayan ekipler ikinci etap çalışmalarına Haziran ayının son haftasında başlayacak. Ege Üniversitesi Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nün teknik desteği ile sürdürülen fidan dikim işlemlerinde ikinci etapla birlikte 150 bin metrekarelik alan zeytin fidanlarıyla donatılmış olacak.

Uzun soluklu geri dönüşüne rağmen, eğitime sürekli kaynak oluşturacak yapısıyla heyecan uyandıran zeytin ormanı projesi, bölge halkının da tarımsal üretimine ve kalkınmasına katkı sağlayacak. Proje kapsamında dikimi tamamlanan fidanlar gelişimlerini tamamlayınca 3 bin 500’ü modern tarım teknikleri gereği seyreltme yöntemiyle sökülecek. Sökülen fidanlar bölgedeki köylülere ücretsiz dağıtılarak üretime katılımları sağlanıp, Kaynakların yeşil doğasına yeni değerler katılmış olacak.

175 bin metrekare alanda kalacak 14 bin ağaçtan yapılan hasattan her yıl elde edilecek 1 milyon liralık gelir ise protokol imzalanacak bir vakıf kanalıyla yaklaşık 600 üniversite öğrencisine burs olarak dağıtılacak.